Aad de Mos liep ‘grootste kras’ bij PSV op: ‘Heeft altijd doorgewerkt’

Donderdag, 24 maart 2022 om 07:47 • Laatste update: 08:02

Na een bescheiden loopbaan als voetballer begon Aad de Mos bij onder meer ADO Den Haag en Excelsior aan een succesvolle loopbaan als trainer. Het leidde hem onder meer langs Ajax, PSV, KC Mechelen en Anderlecht. Het meest succesvol was hij in België. Zijn tijd bij PSV betitelt hij in een interview met De Telegraaf als 'de grootste kras' die hij heeft opgelopen in zijn carrière. De Mos kreeg de schone taak om een reorganisatie door te voeren, maar kreeg naar eigen zeggen totaal geen medewerking van toenmalig technisch directeur Frank Arnesen.

De Mos werd in 1993 naar PSV gehaald nadat hij bij Mechelen en Anderlecht verschillende prijzen had gewonnen. "Voorzitter Jacques Ruts en manager Kees Ploegsma zijn, nadat ik bij Mechelen en Anderlecht een prijs of acht had gewonnen, naar me toegekomen in België. Ik was volgens hen de enige die PSV kon reorganiseren", aldus De Mos. "Ik moest in 1993 het elftal ombouwen en dat is de zwaarste taak voor een trainer. Ik ben daar niet goed behandeld en dat heeft bij mij altijd doorgewerkt. Ik kom er nog met veel plezier. Niet voor de mensen, maar voor het voetbal; dat is een groot verschil. Het was van PSV niet eerlijk en niet goed. Daar heb ik mijn grootste kras opgelopen."

De Mos werd aangenomen door Ruts, die kort daarop werd vervangen door Bill Maeyer. De 74-jarige oefenmeester kreeg als opdracht om de bezem door de verouderde selectie te halen. De Eindhovenaren namen afscheid van Romário en Gerald Vanenburg en trokken onder meer het negentienjarige talent Nii Lamptey aan. "Het viel het niet mee om tegen Wim Kieft, mijn beste speler bij Mechelen Erwin Koeman, Berry van Aerle, Jan Heintze en Hans van Breukelen te zeggen dat het einde oefening is. Helaas moest het doorselecteren met twee nieuwe mensen gebeuren, die me niet hadden aangesteld: Bill Maeyer en Frank Arnesen. Ik kwam te zwemmen, terwijl ik bezig was met Jaap Stam en Wim Jonk. Maar ik heb nooit een eerlijke kans gekregen.”

Volgens De Mos kan dat met name op het conto van Frank Arnesen worden geschreven, van wie hij 'totaal geen medewerking' kreeg. "Ik heb een lijstje met Ronaldo, Rivaldo en Roberto Carlos ingeleverd. Ik kreeg de vraag van Maeyer: ’Hoeveel interlands hebben ze gespeeld?’ Ik zei: ’Nul, maar ze gaan er wel een hoop spelen en ik denk dat ze statiegeld opleveren.’ Harry van Raaij, toen nog penningmeester, wilde spelers waar hij later aan kon verdienen. Op het laatste moment hebben we dankzij Romário die kleine Ronaldo nog kunnen binnen hengelen, voor het driedubbele.”