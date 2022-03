Ajax en ‘haastig’ Bayern München komen dichter bij elkaar

Donderdag, 24 maart 2022 om 07:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:21

Bayern München wil doorpakken als het om de transfer van Ryan Gravenberch gaat. De Duitse recordkampioen heeft het vaste bedrag met twee miljoen verhoogd van vijftien naar zeventien miljoen euro, meldt De Telegraaf op basis van bronnen binnen de Duitse club. Volgens het dagblad gaat het met 'muizenstapjes', maar komen Ajax en Bayern steeds dichter bij elkaar. De Duitsers zijn echter nog niet bereid om verder te gaan dan 25 miljoen euro.

Ajax heeft al aangegeven 35 miljoen euro te willen voor Gravenberch. De Amsterdammers gaan dan ook niet akkoord met het eerste bod dat is gedaan door Bayern, ter waarde van in totaal 25 miljoen euro. 15 miljoen euro daarvan was een vast bedrag, de overige 10 miljoen euro was variabel en kan afhankelijk van bepaalde prestaties verdeeld over vele jaren verdiend worden door Ajax. Het vaste bedrag is nu verhoogd naar zeventien miljoen euro, waarmee Bayern Ajax in kleine stapjes tegemoetkomt.

Fabrizio Romano meldde woensdagavond dat Gravenberch en Bayern er samen moeiteloos uit zullen komen over een langdurig contract. Der Rekordmeister en Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de negentienjarige middenvelder, zijn in verregaande onderhandelingen en verwacht wordt dat beide partijen snel tot een akkoord zullen komen. Gravenberch beschikt bij Ajax over een medio 2023 aflopend contract en moet komende zomer verkocht worden, indien de Amsterdammers een transfervrij vertrek willen voorkomen. Zo stroef als de onderhandelingen met Ajax liepen, zo soepel verlopen de gesprekken met Bayern.

Voor Bayern is er enige haast geboden. De koploper van de Bundesliga wil doorpakken om concurrenten als Juventus voor te zijn. Technisch directeur Marko Neppe voerde dinsdag een videogesprek met manager Gerry Hamstra. Daarin zou hij kenbaar hebben gemaakt het vaste bedrag te willen verhogen van vijftien naar zeventien miljoen. Eerder verscheen Neppe al in de Johan Cruijff ArenA met voorzitter Oliver Kahn en sportdirecteur Hasan Salihamidzic. De voorkeur van Gravenberch gaat uit naar Bayern, daar trainer Julian Nagelsmann een duidelijk plan voor hem heeft geschetst.