Top 15 hoogste salarissen: Cristiano Ronaldo moet gigantisch gat laten

Donderdag, 24 maart 2022 om 00:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:38

De best betaalde voetballer is volgens L'Équipe op dit moment met ruime afstand Neymar, zo blijkt uit de salarislijsten die de Franse krant deze week naar buiten bracht. De dertigjarige Braziliaan, die deze week dronken naar de training bij Paris Saint-Germain zou zijn gekomen, houdt met een vergoeding van 49 miljoen euro ook de sterren Lionel Messi (40,5 miljoen euro bij PSG) en Cristiano Ronaldo (31,6 miljoen euro bij Manchester United) ruim achter zich.

Opmerkelijk is het enorme verschil in de topsalarissen. Neymar zit bijna 10 miljoen euro per jaar boven Messi en bijna 20 miljoen euro boven Ronaldo. Daarachter worden de gaten een stuk kleiner. Gerard Piqué bezet volgens L'Équipe de vierde plek met een salaris van 28 miljoen euro per seizoen. Dat bedrag kreeg de aanvoerder van Barcelona de afgelopen twee jaar echter lang niet gestort, want door de crisis ging hij akkoord met een enorme korting op zijn loon. Piqué maakte in december zelfs zijn jaarsalaris van 2021 bekend op Twitter: dat bedroeg netto 4.657.768,78 euro. Ook ploeggenoot Sergio Busquets (22,9 miljoen euro per jaar) leverde de afgelopen jaren gigantisch in, maar zijn exacte salaris in die jaren is niet bekend.

De vijftien best betaalde spelers

# Speler Club Maandsalaris Jaarsalaris 1 Neymar Paris Saint-Germain €4.083.000 €48.996.000 2 Lionel Messi Paris Saint-Germain €3.375.000 €40.500.000 3 Cristiano Ronaldo Manchester United €2.630.000 €31.560.000 4 Gerard Piqué Barcelona €2.330.000* €27.960.000* 5 Gareth Bale Real Madrid €2.270.000 €27.240.000 5 Eden Hazard Real Madrid €2.270.000 €27.240.000 7 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain €2.220.000 €26.640.000 8 Kevin De Bruyne Manchester City €2.060.000 €24.720.000 9 Robert Lewandowski Bayern München €2.000.000 €24.000.000 10 David de Gea Manchester United €1.930.000 €23.160.000 11 Sergio Busquets Barcelona €1.910.000* €22.920.000* 12 David Alaba Real Madrid €1.880.000 €22.560.000 13 Antoine Griezmann Atlético Madrid €1.880.000 €22.560.000 14 Jadon Sancho Manchester United €1.850.000 €22.200.000 15 Manuel Neuer Bayern München €1.750.000 €21.000.000

Opvallend is verder dat Real Madrid zich mengt op plek vijf en zes met topverdieners die zelden of nooit in actie komen: Gareth Bale en Eden Hazard zijn naar verluidt beiden goed voor 27,2 miljoen euro per jaar. Een geluk voor Real is dat het supercontract van Bale aan het eind van het seizoen afloopt. AS meldt nu dat ook gezocht wordt naar een oplossing voor Hazard, die de verwachtingen na zijn komst vanaf Chelsea niet kon waarmaken. De 31-jarige Belg mag voor een bedrag van 40 miljoen euro vertrekken en Real is zelfs bereid om een deel van zijn salaris door te betalen.

Kylian Mbappé staat met een salaris van 26,6 miljoen euro momenteel op plek zeven, maar zal komende zomer vermoedelijk een stap voorwaarts maken. De ster van Paris Saint-Germain is transfervrij en wordt aanbeden door Real Madrid. Kevin De Bruyne (24,7 miljoen euro bij Manchester City) is na Ronaldo de best betaalde speler uit de Premier League, terwijl Robert Lewandowski (24 miljoen euro bij Bayern München) de absolute grootverdiener in de Bundesliga is. Opvallend is dat in de gehele top twintig geen enkele speler uit de Serie A staat. Paulo Dybala is met een salaris van 13,2 miljoen euro bij Juventus de best beloonde voetballer in Italië. Het contract van de Argentijn loopt af en een transfervrij vertrek is aanstaande, zo meldde Fabrizio Romano deze week.

Manchester United staat naast Ronaldo met nog twee namen in de top vijftien: David de Gea (23,2 miljoen euro) en Jadon Sancho (22,2 miljoen euro) worden vorstelijk beloond in het noorden van Engeland. Buiten De Gea is nog een doelman terug te vinden in de lijst: Manuel Neuer sluit de top vijftien met een jaarlijkse vergoeding van 21 miljoen euro bij Bayern München.