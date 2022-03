Slot is eerlijk: ‘Ik had nog niks van hem gezien toen hij hier binnenkwam’

Woensdag, 23 maart 2022 om 23:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:28

Arne Slot liet woensdagavond in de benefietwedstrijd van Feyenoord tegen RKC Waalwijk (3-3) Valentin Cojocaru officieus debuteren. De coach is blij met de tijdelijke komst van de 32-jarige Roemeense doelman, die tot het eind van het seizoen wordt gehuurd van Dnipro. "Ik moet eerlijk zeggen, ik had nog niks van hem gezien toen hij binnenkwam", aldus Slot na afloop van het oefenduel bij ESPN.

Door het wegvallen van Justin Bijlow wilde Feyenoord een extra doelman toevoegen, hetgeen door de Russische invasie in Oekraïne mogelijk werd. "We kozen in het begin van het seizoen voor twee ervaren keepers (Bijlow en Ofir Marciano, red.), met twee jongelingen (Tein Troost en Thijs Jansen, red.) daarachter", zegt Slot. "Als er dan één ervaren keeper wegvalt, en er is nog een mogelijkheid om wat te doen... De scouting is er druk mee geweest, het is gelukt om een ervaren keeper erbij te krijgen." Cojocaru leek overigens aan geen van de tegendoelpunten schuldig.

Feyenoord speelde tegen RKC om geld op te halen voor de slachtoffers in Oekraïne. Slot maakte van zijn tactiek 'geen hogere wiskunde'. "We hadden nog om en nabij elf spelers over uit onze eigen selectie. Dat is op zich een heel goed teken voor Feyenoord, dat we zoveel internationals hebben. Maar ik heb geprobeerd om iedereen zoveel mogelijk op hun eigen positie te laten spelen, zonder allemaal tactische overwegingen van tevoren. Dan is het lekker dat Bryan (Linssen, red.) er twee inschiet, en ik vond Reiss Nelson ook heel actief."

Zo was er ook speeltijd voor Ramon Hendriks, de twintigjarige verdediger die als linksback werd ingezet en eerder al acht keer het shirt van Feyenoord droeg. "Ramon heeft het een aantal keer uitstekend gedaan", vindt Slot. "Bij de eerste tegengoal verliest hij wel de bal te eenvoudig in mijn beleving." Hendriks liet zich op de middellijn aftroeven door Iliass Bel Hassani, die zelf doorliep, gelanceerd werd en het vlijmscherp afmaakte. "Je ziet bij Ramon wel zijn power, kracht en snelheid", vervolgt Slot. "Dat wij heel veel vertrouwen in hem hebben is duidelijk, want we hebben gisteren hem tot 2025 verlengd. Hij krijgt alle kansen om zich verder te ontwikkelen, maar hij moet nog wel stappen zetten."