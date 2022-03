‘Abramovich wil actief blijven in Europees voetbal en praat met nieuwe club’

Woensdag, 23 maart 2022 om 22:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:18

Roman Abramovich heeft de onderhandelingen geopend voor de aankoop van Göztepe, zo melden Turkse media. De steenrijke miljardair wil op die manier na de verkoop van Chelsea in Turkije beginnen aan een nieuw hoofdstuk in het voetbal, zo klinkt het. Abramovich zou al contact hebben met Mehmet Sepil, de huidige eigenaar annex voorzitter van de nummer achttien van de Turkse Süper Lig.

Abramovich moet door sancties van Groot-Brittannië afscheid nemen van zijn geliefde Chelsea, de club waarvan hij sinds 2003 eigenaar is. De Russische oligarch zag al zijn tegoeden op het Britse eiland én in de Europese Unie bevroren worden, en mag bovendien niet meer vrij reizen naar beide gebieden. In Turkije is Abramovich echter nog altijd welkom. Het biedt hem de gelegenheid om daar eventueel opnieuw te bouwen aan een voetbalimperium en daarvoor heeft de multimiljardair nu dus zijn oog laten vallen op Göztepe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er zijn gesprekken gaande met Sepil, momenteel de president van de relatief kleine club in Turkije, die in 2017 na veertien jaar weer promoveerde naar de Süper Lig. De eigenaar maakte vorige week bekend te club te gaan verkopen, maar tot het eind van het seizoen te blijven. Göz Göz wist zich de afgelopen vier seizoenen te handhaven met achtereenvolgens een 6de, 15de, 11de en 10de plek. In de huidige voetbaljaargang gaat het echter een stuk minder: de club verloor de laatste zeven competitieduels en staat nu achttiende. De veilige zestiende plek is met een achterstand van acht punten uit zicht, waardoor degradatie bijna zeker lijkt.

Abramovich zal dus vermoedelijk vanaf het tweede niveau moeten beginnen, mocht hij in de club stappen. Göztepe bespeelt sinds twee jaar het nieuwe Gürsel Akselstadion, dat plaats biedt aan 20 duizend toeschouwers en gelegen is in Izmir, een grote stad in het uiterste westen van Turkije. Sinds januari staat Oussama Tannane, die transfervrij vertrok bij Vitesse, onder contract bij Göztepe. De aanvallende middenvelder wist in zijn eerste vijf optredens voor de club niet te scoren.