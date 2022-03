Vijftigvoudig Argentijns international beschuldigd van seksueel misbruik

Woensdag, 23 maart 2022 om 22:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:14

Claudio Caniggia heeft zich in de rechtbank in Argentinië moeten verdedigen vanwege een aanklacht van seksueel misbruik tegen zijn ex-vrouw. De inmiddels 55-jarige oud-speler van Atalanta, AS Roma en Rangers zou haar hebben verkracht en hebben gedreigd haar te vermoorden. Het stel, dat samen drie kinderen heeft, ging in 2019 uit elkaar. Caniggia trouwde vervolgens met Sofia Bonelli, een Argentijns model. La Nación schrijft dat de vijftigvoudig Argentijns international alle aantijgingen ontkent.

Mariana Nannis, de vrouw met wie Caniggia ruim dertig jaar getrouwd was, sleepte haar ex-man voor de rechter vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Ook zou de oud-voetballer hebben gedreigd de vrouw te vermoorden en vloekte hij tegen haar. De beschuldigingen dateren uit 2020, het voorval zou in mei 2018 hebben plaatsgevonden in een hotelkamer. "Caniggia was van plan om seks te hebben met zijn toenmalige vrouw, Mariana Nannis", aldus aanklager Carlos Velarde. "Maar toen ze weigerde, dreigde hij haar te vermoorden en begon hij op haar te schelden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij probeerde haar in het gezicht te slaan, maar sloeg mis. Uiteindelijk sloeg hij haar op de armen en handen. Het seksueel misbruik vond plaats tegen haar zin. Getuigen ondersteunen de verhalen van het slachtoffer." Het Argentijnse dagblad La Nación schrijft ondertussen dat Caniggia de beschuldigingen van zijn ex-vrouw heeft ontkend en beschuldigt haar ervan alles te hebben verzonnen. Ook zei hij van plan te zijn de vrouw te zullen aanklagen voor het doen van valse beschuldigingen. De inmiddels 55-jarige Caniggia trouwde na de scheiding met Bonelli.

Caniggia begon zijn carrière in zijn geboorteland bij River Plate, alvorens hij naar Italië vertrok om voor Hellas Verona, Atalanta en AS Roma uit te komen. In 2001 streek hij neer bij Rangers, waar hij in 50 wedstrijden tot 13 treffers kwam. Na een periode niet te hebben gespeeld zette hij in 2012 een punt achter zijn carrière bij Wembley FC. Caniggia scoorde twee keer namens Argentinië op de WK's van 1990 en 1994. In 1991 legde hij met zijn land beslag op de Copa América. In totaal kwam hij tussen 1987 en 2002 tot vijftig interlands.