‘Catastrofe voor Barcelona: Gavi lijkt voor schijntje te gaan vertrekken’

Woensdag, 23 maart 2022 om 21:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:20

Gavi weigert ondanks meerdere verhoogde aanbiedingen zijn contract bij Barcelona te verlengen, zo melden diverse Spaanse media. Het zeventienjarige toptalent laat de leiding in Catalonië daarmee flink zweten, want Gavi beschikt over een contract dat medio 2023 afloopt. Bovendien heeft de middenvelder een ontsnappingsclausule van 'slechts' vijftig miljoen euro, waarmee de interesse van vrijwel alle buitenlandse grootmachten is gewekt.

Barcelona beschouwt Gavi als een fundamentele speler voor de toekomst, maar dreigt zijn zelf opgeleide talent in de zomer kwijt te raken. Barça wil dolgraag verlengen, maar zette volgens Marca vanaf het begin erg laag in. De Catalanen kwamen daarvan terug en verhoogden het aanbod tot tweemaal toe, maar ook het derde voorstel is nu door Gavi van tafel geveegd. Er is een enorme wachtrij voor de jonge middenvelder, die met zijn stormachtige doorbraak in het eerste elftal grote indruk heeft gemaakt in Europa.

Gavi zou voor vrijwel elke club een directe versterking zijn in het eerste elftal en zijn contractuele afkoopsom van vijftig miljoen euro maakt een zomerse transfer zeer realistisch. Toch heeft de viervoudig Spaans international tot nu toe niet gesproken met andere clubs, omdat zijn intentie was om bij te tekenen. Wat Barcelona niet heeft geholpen, zijn de gelekte salarissen van de aanstaande transfervrije aanwinsten. Andreas Christensen (Chelsea) en Franck Kessié (AC Milan) maken naar verluidt voor salarissen van respectievelijk 6 en 6,5 miljoen euro per jaar de overstap naar het Camp Nou. Dat is hoger dan het aanbod gedaan aan Gavi, die overigens 35 keer uitkwam voor Barcelona (2 goals en 3 assists).

Ronald Araújo

Precies hetzelfde probleem doet zich voor Barcelona voor met nog een speler: ook Ronald Araújo weigert zijn medio 2023 aflopende contract te verlengen, net als Gavi ondanks verhoogde aanbiedingen. De 23-jarige verdediger is sinds dit seizoen een onbetwiste basisspeler en staat in de belangstelling van Manchester United en Chelsea. De zevenvoudig Uruguayaans international speelde tot nu toe 72 keer voor Barça (6 goals en 1 assist).