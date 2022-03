Audio onthult verbijsterend oordeel van Makkelie en VAR over penaltymoment

Woensdag, 23 maart 2022 om 20:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:44

De forse beuk die Ajax-verdediger Lisandro Martínez in de Klassieker uitdeelde aan Feyenoord-spits Cyriel Dessers werd door de arbitrage ingeschaald als 'licht opvangen', zo blijkt uit de audiofragmenten die gedeeld worden door ESPN. 'Licht opvangen' is opmerkelijk genoeg het oordeel dat Clay Ruperti, de VAR van dienst, overbracht aan scheidsrechter Danny Makkelie, die zelf ook geen overtreding zag.

Het werd het meest besproken arbitrale moment van de Nederlandse topwedstrijd: Martínez zette Dessers in de tweede helft eerst met een ferme schouderduw van de bal, waarna de bal voor de voeten rolde bij Ajacied Daley Blind. Zonder bal nog in de buurt deelde Martínez nogmaals een beuk uit aan Dessers, die onbestraft bleef. Diverse analisten vonden na afloop dat Feyenoord een strafschop had verdiend voor het moment. "Kijk, hij zoekt hem gewoon op", zei Mario Been bijvoorbeeld. "Dit is een overtreding, binnen de zestien, dan zou je kunnen zeggen: dit is een strafschop."

In het ESPN-programma Extra Tijd werden woensdag beelden uit de Klassieker met bijbehorende audio van de microfoons van de arbitrage vertoond. Makkelie had vanachter goed zicht op de situatie met Martínez en Dessers. "Opstaan, nou. Opstaan, allebei", schreeuwde Makkelie gedecideerd naar de kemphanen. Direct daarna werd de arbiter in zijn beeld bevestigd door Ruperti, die aangesteld was als VAR. "Hij wordt inderdaad licht opgevangen, zoals je waarschijnlijk zelf in het veld ook kon zien", aldus Ruperti, die zelf normaliter actief is als scheidsrechter in de Keuken Kampioen Divisie.

Ook het tijdrekmoment aan het eind van de wedstrijd rond Antony en Dusan Tadic werd nogmaals getoond. "Wat ik zie is dat Antony buiten het veld geblesseerd komt te liggen", zegt Makkelie kort na de wedstrijd tegen ESPN. "Ik zie hem daarna opstaan, en ik zie hem daarna weer in het veld komen. En dat hij daarna - wel of niet in overleg met Dusan Tadic - weer op de grond gaat liggen. Dat vond ik zo onsportief, dat kan ik als scheidsrechter niet laten gaan." En dus kreeg Antony direct na zijn eerste gele kaart ook zijn tweede. Ook worden beelden getoond van vlak na het laatste fluitsignaal, toen Makkelie met zijn assistent-scheidsrechters en de vierde official in de kleedkamer zat. "Goeie pot", oordeelde Makkelie over zijn eigen functioneren. "Zonde dat je op het eind nog even twee gele kaarten moet trekken. Maar ja, wat moet, dat moet."

Over de negentig seconden die Antony rekte in blessuretijd, en die vervolgens niet extra bijgeteld werden, wordt overigens niet gesproken in de uitzending. Vooraf had Makkelie nog de hoop uitgesproken een foutloze wedstrijd te zullen fluiten. "Waar je als scheidsrechter op hoopt is dat niemand het na afloop over ons heeft, en alleen over het voetbal", aldus de arbiter. "Dan hebben wij het als scheidsrechter goed gedaan. Dus laten we proberen niet op te vallen vandaag."