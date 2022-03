Cojocaru moet bij officieus Feyenoord-debuut meteen drie keer vissen

Woensdag, 23 maart 2022 om 19:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:01

Feyenoord heeft woensdagavond een oefenduel met RKC Waalwijk niet weten te winnen. De ploeg van trainer Arne Slot leek een 1-2 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning, maar moest in de slotfase alsnog de 3-3 slikken. Bryan Linssen nam twee treffers voor zijn rekening, terwijl Valentin Cojocaru zijn officieuze debuut maakte als doelman. De kersverse aanwinst begon in de basis en speelde de volledige wedstrijd. Het duel in De Kuip stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. De opbrengst is bestemd voor hulp aan vluchtelingen.

Feyenoord moest door interlandverplichtingen een aantal spelers missen. Zo is Tyrell Malacia in Zeist met het Nederlands elftal en raakte Lutsharel Geertruida geblesseerd bij Jong Oranje. Patrik Wälemark werd tot ongenoegen van Slot bij de selectie van Jong Zweden gehaald. Linssen mocht het wel vanaf de aftrap laten zien en kreeg de volledige negentig minuten om aan zijn vertrouwen te werken. De spits zag hoe concurrent Cyriel Dessers na een kwartier spelen voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde. De aanvaller werd in kansrijke positie aangespeeld door Reiss Nelson, maar kreeg de bal niet onder controle.

Na een klein uur spelen zorgde Linssen wel voor de openingstreffer. Op aangeven van Marcos Senesi rondde de aanvaller ineens af in de korte hoek: 1-0. Heel lang kon Feyenoord niet genieten van de voorsprong, daar Iliass Bel Hassani niet veel later op aangeven van Finn Stokkers voor de gelijkmaker zorgde. Tot overmaat van ramp voor de Rotterdammers kwam RKC voor rust zelfs nog op voorsprong. Na een slimme actie van Thierry Lutonda kreeg de inlopende Roy Kuijpers een niet te missen kans om Cojocaru voor de tweede keer te passeren.

Bij aanvang van de tweede helft voerde Slot een aantal wissels door. Onder meer Nelson en Dessers bleven achter in de kleedkamer. Amper op gang in de tweede helft zette Linssen met zijn tweede van de avond de thuisploeg op gelijke hoogte. Jens Toornstra onderschepte op het middenveld en stuurde zijn collega alleen op reservedoelman Joel Castro Pereira af: 2-2. De 3-2 van Noah Naujoks uit een indirecte corner na een klein uur spelen leek vervolgens de eindstand te worden, totdat de ploeg van Joseph Oosting er in de slotfase nogmaals uitkwam. Een voorzet van Bel Hassani werd met het hoofd doeltreffend afgerond door Melle Meulensteen: 3-3.