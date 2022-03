ESPN verklapt transferdoelwit Feyenoord: ‘Mochten we dat al zeggen?’

Woensdag, 23 maart 2022 om 19:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:17

Jörgen Strand Larsen wordt genoemd als mogelijke versterking voor Feyenoord, zo hebben Cristian Willaert en Hans Kraay junior woensdagavond onthuld in de rust van de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Rotterdammers hebben de mogelijkheid om Cyriel Dessers na dit seizoen definitief over te nemen van KRC Genk, maar moeten dan wel zo'n vier miljoen euro betalen. Strand Larsen, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij FC Groningen, is in beeld als mogelijk alternatief.

Feyenoord heeft met Bryan Linssen en Dessers twee opties voor de spitspositie. Waar Linssen het seizoen begon als nummer één in de punt van de aanval, heeft Dessers die rol inmiddels overgenomen. Laatstgenoemde wordt gehuurd van Genk en kan na dit seizoen voor zo'n vier miljoen euro definitief worden overgenomen. Feyenoord had gehoopt op een soepel opstelling van Genk, maar de Belgische club is niet van plan om het bedrag naar beneden bij te stellen, waardoor de kans aanwezig is dat Dessers over enkele maanden uit De Kuip vertrekt.

Is Jørgen Strand Larsen een goede spits voor Feyenoord? ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 23, 2022

Volgens Cristian Willaert is Strand Larsen een van de namen die genoemd wordt bij Feyenoord. "Is dat gek?", vraagt de presentator van ESPN aan Kraay junior in de rust van Feyenoord - RKC Waalwijk. "Mochten we dat al zeggen?", antwoordt Kraay junior. "Jij hebt het gehoord hè. Ik vind het helemaal niet gek. Als je vier miljoen euro voor Dessers moet betalen... Dat is heel veel geld. Strand Larsen heeft elf keer gescoord in een ploeg die niet super aanvallend speelt. Dan gaat hij er bij Feyenoord ook wel achttien of negentien maken."

Dessers krijgt als het aan technisch directeur Dimitri De Condé ligt een tweede kans bij Genk, dat hem in 2020 voor vier miljoen euro overnam van Heracles Almelo. Paul Onuachu lijkt bezig te zijn aan zijn laatste maanden bij de huidige nummer acht in de Jupiler Pro League, terwijl Iké Ugbo niet voldoet aan het verwachtingspatroon. Voordat hij voor Feyenoord koos, kwam Dessers tot 8 doelpunten in 40 optredens namens Genk. De aanvaller, tot het einde van dit seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, ligt bij zijn Belgische werkgever vast tot de zomer van 2024.