‘Argwaan bij Real Madrid om beelden van wonderbaarlijke genezing’

Woensdag, 23 maart 2022 • Jeroen van Poppel

Real Madrid kijkt met argwaan naar de beelden uit het trainingskamp van Wales, zo meldt onder meer Marca. Gareth Bale, die door de Koninklijke vorstelijk beloond wordt met een maandsalaris van 2,7 miljoen euro, moest zondag el Clásico nog aan zich voorbij laten gaan vanwege 'pijntjes', maar bereidt zich na een 'wonderbaarlijke genezing' voor op de cruciale play-offs om een WK-ticket. "Dit is het hoogst haalbare", zegt Bale tegenover het Welshe Sgorio.

De 32-jarige Bale kampt de laatste jaren steeds vaker met blessures en kwam dit seizoen pas 270 minuten (verdeeld over vijf optredens) in actie voor Real Madrid. Het laatste officiële duel van de routinier was een korte invalbeurt op 16 februari tegen Paris Saint-Germain (1-0 verlies). Wat in de Spaanse hoofdstad tot steeds meer frustratie leidt, is dat Bale opvallend genoeg telkens weer fit blijkt wanneer de interlandbreak op het programma staat. De vleugelspits speelde in september de volle negentig minuten in de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland (2-3 winst door een hattrick van Bale) en Estland (0-0), en stond in november de volledige tweede helft op het veld in het thuisduel met Wit-Rusland (5-1 zege).

???? The World Cup ‘a massive goal of mine’ - @GarethBale11 Gareth Bale yn anelu at Cwpan y Byd 2022 ?????????????????? Cymru v Awstria – rownd gynderfynol y gemau ail gyfle yn fyw ar @S4C nos Iau am 7.20 pic.twitter.com/QNH9TncZ3i — Sgorio ?? (@sgorio) March 23, 2022

Wales moest België in zijn kwalificatiepoule voor zich dulden, maar wist mede dankzij de optredens van Bale de tweede plek en daarmee de play-offs te bereiken. Daarin staat het land woensdag eerst tegenover Oostenrijk en bij winst over precies een week tegenover Schotland of Oekraïne. Saillant: als Bale woensdag meer dan 62 minuten speelt, heeft hij dit seizoen meer minuten gemaakt voor zijn land dan voor zijn club. "Het WK is een enorm doel voor mij en de rest van het team", zegt Bale. "Om met Wales op een groot toernooi te staan was al grandioos, wat we twee keer hebben bereikt op het EK (2016 en 2020, red.)."

Het was voor Bale dan ook een enorme teleurstelling dat kwalificatie voor het WK 2018 er niet in zat. Destijds kwamen de Welshmen tekort in een poule die gewonnen werd door Servië en Ierland. "De volgende stap voor ons is om het nu wél te halen", zegt Bale, die op de trainingsbeelden dus volledig klaar lijkt om in de basis te starten. "We weten dat het moeilijk wordt en dat Oostenrijk een sterk team heeft." Bale is trots om het shirt van Wales weer aan te mogen trekken. "Ik geniet ervan. Ik geniet van de uitdaging. Dit is de volgende stap in wat we willen bereiken en we moeten het morgen laten zien."

Bale beschikt over een aflopend contract bij Real Madrid en al langere tijd gaan geruchten over een afscheid als profvoetballer. Mocht Wales het WK niet bereiken, dan zou de nationale sterspeler zomaar al komende zomer kunnen stoppen. "Het WK is het enige dat ik als voetballer nog niet bereikt hebt", zegt Bale. "Ik heb heel veel zin in de wedstrijd tegen Oostenrijk, om het publiek achter ons te hebben staan en het volkslied te zingen. Ik kan niet veel meer zeggen dan dat we er allemaal heel erg naar uit kijken."