Rensch en Geertruida haken af bij Jong Oranje en missen cruciale duels

Woensdag, 23 maart 2022 om 17:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:06

Erwin van de Looi moet in de cruciale interlands tegen Jong Bulgarije en Jong Zwitserland een drietal spelers missen. De bondscoach van Jong Oranje kan niet beschikken over Devyne Rensch, Lutsharel Geertruida en Fabian de Keijzer. Rensch en Geertruida zijn geblesseerd geraakt, terwijl De Keijzer positief is getest op het coronavirus. Doelman Calvin Raatsie van Ajax en middenvelder Melayro Bogarde van FC Groningen zijn opgeroepen als vervangers.

De afwezigheid van met name Rensch en Geertruida is een aderlating voor Van de Looi, daar beide spelers doorgaans verzekerd zijn van een basisplek bij Jong Oranje. Geertruida heeft echter last van het bovenbeen, terwijl Rensch met een hamstringblessure kampt. De twee spelen bij hun clubs Feyenoord en Ajax doorgaans als rechtsback, maar worden onder Van de Looi als centrale verdedigers gebruikt, daar Jeremie Frimpong als rechtsback fungeert. Rensch zat tijdens de vorige interlandperiode bij het grote Oranje.

Rensch en Geertruida kwamen tot dusver drie keer in actie namens Jong Oranje. De Keijzer, die als reservedoelman fungeert achter eerste keuze Kjell Scherpen, verdedigde één keer het doel van Jong Oranje. De opgeroepen Bogarde kwam net als Rensch en Geertruida drie keer in actie namens het elftal van Van de Looi. Raatsie maakte nog nooit zijn opwachting. Wel maakte hij in het verleden al eens onderdeel uit van de selectie. Raatsie keept zijn wedstrijden dit seizoen in Jong Ajax, waar hij tot dusver zeven keer onder de lat stond. Daarnaast zat hij drie keer op de bank bij het eerste.

Jong Oranje speelt aanstaande vrijdag om 18.45 uur in Sofia tegen de leeftijdsgenoten van Bulgarije. Dinsdag staat de kraker tussen Nederland en Zwitserland, de nummers twee en één in de EK-kwalificatiepoule, op het programma. Het duel met de Zwitsers wordt gespeeld in De Adelaarshorst en begint om 18.45 uur. Jong Oranje heeft 13 punten uit 5 duels, terwijl Zwitserland 16 punten verzamelde uit 6 wedstrijden. Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Roemenië en Georgië in 2023.