Van Gaal twee dagen na positieve test mogelijk weer op het veld

Woensdag, 23 maart 2022 om 17:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:30

De kans is groot dat Louis van Gaal zaterdag gewoon op de bank zit als het Nederlands elftal het in een vriendschappelijke interland opneemt tegen Denemarken. De bondscoach van Oranje werd dinsdag positief getest, maar mag indien hij klachtenvrij is donderdag uit isolatie. Dat Van Gaal mogelijk twee dagen na zijn positieve test al uit isolatie kan heeft te maken met het feit dat hij vrijdag al de eerste klachten had. De zeventigjarige oefenmeester, die vrijdag een persconferentie geeft, heeft de training van woensdag op afstand kunnen volgen.

Van Gaal testte dinsdagochtend positief, waarna hij meteen in isolatie ging in Woudschoten, het hotel in Zeist waar het Nederlands elftal momenteel verblijft. De besmetting van de oefenmeester volgde een dag na de persconferentie. Omdat Van Gaal vrijdag al de eerste klachten had, mag hij donderdag uit isolatie. Voorwaarde is wel dat hij dan klachtenvrij moet zijn. De trainingen op dinsdag en woensdag werden geleid door Danny Blind. Van Gaal heeft de training wel kunnen volgen. De oefenmeester volgde de sessie vanaf de kant.

"Omdat het Nederlands elftal in een bubbel zit is er geen kans op contact met andere mensen", schrijft de KNVB in een reactie. "Daarbij is er continu medisch toezicht. Wanneer de bondscoach zijn werk weer zonder restricties kan oppakken, hangt af van het moment waarop hij klachtenvrij is." De isolatie na een besmetting geldt voor een periode van vijf dagen nadat de eerste klachten zijn opgetreden. De KNVB heeft contact gehad met de verantwoordelijke autoriteiten om de gang van zaken te bespreken. Daaruit kwam naar voren dat Van gaal de training in de buitenlucht mocht volgen.

Aanvoerder Virgil van Dijk weigerde te zwaar aan de afwezigheid van Van Gaal te tillen. "Trainingen kunnen ook via de livestream bekeken worden. Er zijn zoveel mogelijkheden in de tijd waarin we leven. Natuurlijk zullen vijf dagen in isolatie heel lang voelen voor de bondscoach, maar we moeten het nog steeds met z’n allen doen. Ook als de bondscoach niet op het veld zal staan. Het maakt het zeker niet gemakkelijker. Het is helaas de situatie. Maar we moeten er maar mee dealen. Dat zullen we doen. Hopelijk blijft het bij vijf dagen en dan hebben we samen nog een hele week voor de boeg”, aldus de aanvoerder.