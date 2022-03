ADO Den Haag strikt verdediger met verleden bij Real Madrid

Woensdag, 23 maart 2022 om 16:53 • Mart Oude Nijeweeme

ADO Den Haag heeft in de jacht op promotie naar de Eredivisie versterking gekregen voor de achterste linie. Guillem Rodríguez komt per direct over en tekent een contract tot het einde van het seizoen, zo maakt de club woensdag bekend. De 24-jarige rechtsback kwam dit seizoen uit voor het Marokkaanse Moghreb Athletic Tétouan, maar trainde al enige tijd mee bij de huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie. De Spaanse back heeft eveneens een verleden bij Real Madrid.

"ADO Den Haag is blij de selectie met het oog op het einde van dit seizoen te versterken", schrijft de club uit de Hofstad op de clubsite. De verdediger komt uit het netwerk van Globalon en trainde in januari al mee met de Onder 21. De technische leiding van ADO is dusdanig tevreden over de prestaties van Rodríguez dat hij een contract heeft verdiend tot het einde van het seizoen. De Spanjaard stond onder contract bij Moghreb Athletic Tétouan, dat uitkomt op het tweede niveau in Marokko.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rodríguez kan de overstap naar ADO maken doordat hij zijn contract bij zijn voormalig werkgever heeft laten ontbinden. Voordat Rodríguez naar Marokko vertrok, kwam hij uit voor het tweede elftal van Real Madrid. Daarvoor speelde de verdediger in de jeugd van UA Horta en het Spaanse Girona. ADO was gebaat bij versterking voor de rechtsbackpositie. Door de lange afwezigheid van Daryl Janmaat heeft Giovanni Franken niet meer de beschikking over een rechterverdediger.