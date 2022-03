Rusland zorgt voor verbazing: voetbalbond wil EK 2028 en EK 2032 organiseren

Woensdag, 23 maart 2022 om 15:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:25

Rusland heeft voor de nodige verbazing gezorgd. De voetbalbond wil een gooi doen naar de organisatie van de EK's van 2028 en 2032. Het ingediende bid is vrij opmerkelijk te noemen, aangezien Rusland vanwege de invasie in Oekraïne is uitgesloten voor een WK-ticket in Qatar.

Engelse media waren er dinsdag nog van overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland het EK van 2028 gaan organiseren. Verwacht werd dat er voor de deadline van woensdag geen concurrerende biedingen ingediend, zouden worden, maar dat was buiten Rusland gerekend. Sergey Anokhin, bestuurslid bij de Russische voetbalbond, deelde woensdag mee dat 'de RFU heeft besloten zich kandidaat te stellen voor het hosten van Euro 2028 en Euro 2032.'

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De deadline voor het indienen van een bid voor de organisatie van het EK 2028 is woensdagavond 22.00 uur. Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland leken al verzekerd van de toekenning, maar krijgen verrassend genoeg concurrentie van Rusland. De UEFA komt hierdoor voor een dilemma te staan. De Europese voetbalbond besloot eerder deze maand samen met de FIFA dat Russische clubs en nationale elftallen uitgesloten worden van (inter-)nationaal voetbal. Dat betekent onder meer dat er een streep ging door het play-offduel van Rusland tegen Polen voor een WK-ticket.

De Russische voetbalbond (RFU) kon zich allesbehalve vinden in het besluit van de FIFA en de UEFA om alle Russische teams tot nader order te schorsen. De wereldvoetbalbond maakte op de officiële kanalen bekend dat de schorsing in samenspraak met de UEFA besloten was vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne. De RFU sprak van een 'discriminerende' beslissing en dreigde met juridische stappen. Protesten bij bij het internationale sporttribunaal (CAS) leverden uiteindelijk niets op.