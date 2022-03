‘Berghuis-transfer’ in top van het amateurvoetbal: ‘Heb de gevolgen onderschat'

Woensdag, 23 maart 2022 om 15:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:50

Vince Gino Dekker spreekt zich voor het eerst uit over zijn besluit om volgend jaar niet voor IJsselmeervogels te gaan voetballen. De aanleiding hiervoor is gelegen in de dreigementen en intimidaties die de vleugelaanvaller van Spakenburg en zijn gezin ten deel zijn gevallen na bekendmaking van zijn overstap naar de rivaal. “Ik heb de gevolgen van mijn keuze onderschat”, aldus Dekker.

Omdat Dekker niks zag in de speelwijze van de toekomstig Spakenburg-trainer Patrick Loenen, mocht de vleugelaanvaller uitkijken naar een nieuwe club. Dekker koos uiteindelijk voor een zomerse overstap naar de grote rivaal IJsselmeervogels. Nadat Dekker in januari bekend maakte dat hij naar IJsselmeervogels zou vertrekken na dit seizoen sloeg de vlam in de pan in het vissersdorp. “Er zijn daarna een hele hoop dingen gebeurd”, zegt Dekker tegenover het Algemeen Dagblad. De aanvaller kreeg onder andere dreigberichten- en telefoontjes. “Ik ben verschillende keren van nummer gewisseld, maar het hielp eerst niet. Dan ging de telefoon, nam je op en werd er gezegd: ‘Ik weet waar jij met je gezin woont.’ Nou ja, de eerste keren haal je je schouders erover op, maar op een gegeven moment is het echt niet leuk meer.”

Dekker had de intimidatie, hoon en grappen naar eigen zeggen niet verwacht. “Voor mij persoonlijk voelde het als dat ik ‘gewoon’ van club ging wisselen”, vertelt de aanvaller. “Natuurlijk weet je dat er rivaliteit is, dat het echt wel een dingetje was, maar tegelijkertijd heb je in Spakenburg ook huwelijken waar de één voor de Rooien en de ander voor de Blauwen is. Dat gaat ook goed. Als ik had geweten hoe intens dit beleefd werd en wat mij allemaal zou overkomen, had ik het echt niet gedaan. Ik heb de gevolgen van mijn keuze onderschat.”

De vergelijking tussen Steven Berghuis, die afgelopen zomer van Feyenoord naar Ajax overstapte, werd al snel gemaakt, maar Dekker vindt dit een scheve vergelijking. “Ik vind dat je dat niet met elkaar kunt vergelijken. Ik heb een heftige periode achter mij liggen, maar ik denk dat Berghuis het nog tig keer zwaarder had.” Dekker wil het liefst zo snel mogelijk onder zijn getekende contract uit en weer spelen voor de club waar een deel van de supporters voor de nodige dreigementen en intimidaties hebben gezorgd. Spakenburg staat vanaf komend seizoen onder leiding van Loenen, die Dekker achter de spits wil zetten. Daar had de ex-speler van Ajax, AZ en Go Ahead Eagles geen trek in en vandaar dat hij zijn heil elders wilde zoeken.