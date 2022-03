‘Diego Simeone houdt collega’s met megasalaris mijlenver achter zich’

Woensdag, 23 maart 2022 om 14:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:01

Diego Simeone steekt al zijn collega’s met een topsalaris de loef af, zo blijkt uit een onderzoek van L'Équipe en Calcio e Finanza. De 51-jarige oefenmeester verdient bij Atlético Madrid naar verluidt ruim veertig miljoen euro bruto per jaar. Hiermee staat de trainer, die sinds 2011 in dienst is bij los Rojiblancos, op eenzame hoogte.

Simeone kon sinds zijn aanstelling bij Atlético twee keer de landstitel en tweemaal de Europa League op zijn palmares bijschrijven. Hij leidde de Spaanse club ook naar twee Champions League finales, in 2014 en 2016, die beide werden verloren van de grote rivaal Real Madrid. Volgens het onderzoek strijkt de Argentijnse trainer iedere maand 3,3 miljoen euro op. Op de tweede plaats in de top tien is Josep Guardiola terug te vinden. De Spaanse oefenmeester verdient bij Manchester City 23 miljoen euro op jaarbasis.

De top drie wordt gecomplementeerd door Jürgen Klopp, die bij Liverpool jaarlijks zeventien miljoen euro opstrijkt. De Duitse trainer moet deze plek delen met Antonio Conte. De manager werd in november vorig jaar aangesteld door Tottenham Hotspur en krijgt net als Klopp 1,5 miljoen euro aan maandsalaris uitbetaald. In de top tien van bestbetaalde trainers zijn ook Massimiliano Allegri (Juventus), Mauricio Pocchetino (Paris Saint-Germain), Carlo Ancelotti (Real Madrid), José Mourinho (AS Roma), Julian Nagelsmann (Bayern München) en Simone Inzaghi (Internazionale) terug te vinden.