Paul Pogba sluit mogelijke nieuwe club niet uit: ‘Waarom niet?’

Woensdag, 23 maart 2022 om 13:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:02

Paul Pogba sluit een transfer naar Paris Saint-Germain in de toekomst niet uit. De middenvelder geeft in een groot interview met le Figaro aan niet tevreden te zijn over zijn laatste vijf seizoenen bij Manchester United en hij weer om de prijzen wil spelen. Pogba laat bovendien weten dat hij gefrustreerd is over zijn situatie op Old Trafford, waar hij vaak op verschillende posities moet spelen.

Het contract van Pogba loopt in juni af en er zijn nog geen signalen dat een verlenging van zijn verbintenis nabij is. Mocht de 29-jarige middenvelder United komende zomer transfervrij verlaten, wordt Paris Saint-Germain in Engelse en Franse media genoemd als meest waarschijnlijke bestemming. Pogba staat zelf ook niet onwelwillend tegenover een transfer naar PSG. “Waarom niet? Het is altijd leuk om te spelen met je ploeggenoten van je nationale elftal”, zegt hij tegenover le Figaro. “Ik weet niet of dat bij United of bij een andere club zal zijn, maar ik wil prijzen winnen."

Pogba ziet in dat United dit seizoen vooralsnog teleurstelt. “Je moet eerlijk zijn, ik ben niet tevreden over de laatste vijf seizoenen, echt helemaal niet. Dit jaar is het helemaal gedaan, we winnen niets. Of het nu met Manchester United is of bij een andere club, ik wil prijzen winnen.” Pogba heeft moeite om aan de verwachtingen te voldoen sinds hij in 2016 voor een recordbedrag van 105 miljoen euro van Juventus naar United kwam. Problemen met zijn fitheid en wisselvallige vorm zijn een terugkerend probleem voor de wereldkampioen. Dit seizoen blijkt dit niet anders te zijn. Pogba miste tussen november en februari 14 wedstrijden door een hamstringblessure en heeft slechts één doelpunt gemaakt in de 23 officiële wedstrijden waarin hij dit seizoen beschikbaar was.

De Fransman uit in gesprek met le Figaro ook zijn frustraties over de manier waarop hij op Old Trafford wordt gebruikt en suggereert dat hij bij United niet op zijn beste positie speelt. “Het is simpel bij Frankrijk speel ik, en speel ik op mijn vertrouwde positie. Ik ken mijn rol en ik voel het vertrouwen van de bondscoach en de spelers. Het is normaal om een verschil te ervaren bij Manchester United, want het is moeilijk om consistent te zijn als je telkens op verschillende posities speelt, in een ander systeem of met andere ploeggenoten.” Pogba laat weten goed op te kunnen schieten met de Franse bondscoach Didier Deschamps. “Hij heeft me een rol gegeven die ik ken, maar heb ik bij Manchester United wel echt een rol? Ik stel de vraag, maar ik heb geen antwoord.”