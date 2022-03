Mbappé in de clinch met Franse voetbalbond na weigeren sponsorverplichtingen

Woensdag, 23 maart 2022 om 13:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:51

Kylian Mbappé ligt in de clinch met de Franse voetbalbond over zijn imagorechten. De sterspeler van Paris Saint-Germain en het nationale elftal weigerde dinsdag deel te nemen aan de sponsorverplichtingen met de selectie van Frankrijk. Mbappé verklaarde dat hij niet wilde dat zijn imago geassocieerd wordt met bepaalde merken, op advies van zijn eigen advocaat.

De sponsors van les Bleus stelden het niet op prijs dat Mbappé niet kwam opdagen, zo meldt L’Équipe. Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond FFF, belde de 23-jarige aanvaller tevergeefs op om te proberen hem op andere gedachten te brengen. Mbappé's entourage is van mening dat bepaalde merken morele en ethische problemen met zich meebrengen, aangezien zijn imagorechten uitsluitend voor liefdadigheidsdoelen worden gebruikt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mbappé heeft ook vraagtekens gezet bij de manier waarop de inkomsten van het Franse nationale elftal worden herverdeeld. De aanvaller zou graag zien dat er meer inkomsten naar het amateurvoetbal gaan. Mbappé's advocaat, Delphine Verheyden, had de Franse voetbalbond vragen gesteld over de verplichte sponsorverplichtingen van de spelers. De antwoorden die zij kreeg waren niet duidelijk genoeg of ontbraken. Dit leidde tot de boycot van Mbappé. De FFF beraadt zich nu over de volgende te nemen stap.

In een video van de Franse nationale ploeg trof de aanvaller ploeggenoot Paul Pogba. Hierin gaf hij aan 'het beu te zijn'. Volgens diverse media doelt hij op de huidige situatie in Parijs. Mbappé werd in de Champions League uitgerekend uitgeschakeld door Real Madrid. De vleugelaanvaller heeft er nooit een geheim van gemaakt een toekomstige transfer naar de De Koninklijke te zien zitten. Mbappé beschikt in Parijs over een aflopend contract, waardoor niets een overgang in de weg lijkt te staan.