Van Hanegem begrijpt verrassende Oranje-oproep: ‘Dat heeft aan hem gevreten’

Woensdag, 23 maart 2022 om 12:35 • Laatste update: 13:04

Willem van Hanegem kan begrijpen dat Jordy Clasie tijdens deze interlandperiode deel uitmaakt van de selectie van Oranje voor de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland. De oud-international signaleert in het programma Willem van Oranje van ESPN dat de dertigjarige middenvelder van AZ het moeilijk heeft gehad in het buitenland. Desondanks vindt Van Hanegem Clasie nog altijd een goede speler.

“Hij is een familiemens. Als hij in het buitenland is, weet hij niet hoe snel hij weer naar Nederland moet komen. Dat heeft toch aan hem gevreten, eerlijk gezegd. Het was een goede speler en het blijft een goede speler, dus het verbaast mij niet dat hij gewoon opgeroepen wordt”, zegt Van Hanegem. Clasie speelde in november 2016 tegen België (1-1) zijn zeventiende en voorlopig laatste interland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Clasie keerde in 2018 terug in Nederland, na drie jaar in het buitenland voor Southampton en Club Brugge te hebben gespeeld. Na een jaar op huurbasis voor zijn oude club Feyenoord te hebben gespeeld, nam AZ hem definitief over van Southampton. Sindsdien speelde Clasie 79 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders. Van Hanegem zou Clasie echter niet in de basiself van Oranje posteren in de oefenwedstrijd tegen Denemarken van komende zaterdag.

“Ik zou Drommel nemen. Hij heeft niet zo’n geweldig seizoen, nee. Maar dan moet je hem wel de kans geven”, zo begint Van Hanegem bij de keeper als hem gevraagd wordt naar zijn ideale opstelling voor de eerstvolgende wedstrijd van Oranje. Zijn defensie zou bestaan uit Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Daley Blind.

“Blind vind ik geen goede verdediger, maar het is makkelijk om te zeggen: hij speelt niet. Het is een aardige speler, maar het gaat steeds minder en minder worden”, stelt Van Hanegem. Op het middenveld kiest hij voor Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Davy Klaassen, terwijl zijn voorste linie zou bestaan uit Arnaut Danjuma, Memphis Depay en Steven Berghuis. “De manier waarop hij gaat spelen... Je zit toch niet met een team dat er helemaal niks van begrijpt? Ik begrijp niet waarom die mensen nu al zo bezig zijn met de manier van spelen. We moeten gewoon 4-3-3 spelen en waar je nodig bent, moet je zijn. Meer is het niet.”