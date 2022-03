Ernstige beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen ex-Chelsea-manager

Woensdag, 23 maart 2022 om 12:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:37

Drie nieuwe vrouwen beschuldigen Avram Grant van seksuele intimidatie. De recente beschuldigingen van de drie vrouwen komen anderhalve maand nadat het Israëlische TV-programma Hasifa een eerste reeks beschuldigingen uitzond, waarin verschillende vrouwen beweerden dat Grant hen had lastiggevallen.

Grant is de voormalig manager en directeur voetbalzaken van Chelsea. De laatste jaren was hij als trainer actief in Thailand, Ghana en India. In de laatste reeks beschuldigingen beweert een vrouw dat Grant haar met de auto meenam naar een parkeergarage en tegen haar zei: ‘Laten we terzake komen’. Hij vroeg wat ze bereid was te doen voor geld en toen de vrouw weigerde seks met hem te hebben, vertelde hij haar dat hij ‘als oplossing genoegen zou nemen met orale seks’. Uiteindelijk drong hij zich aan haar op. “Ik kwam op het punt dat ik alleen maar naar het plafond van de auto keek, net zo lang tot het voorbij was”, herinnert de vrouw zich.

Een andere vrouw beweert dat Grant haar een baan beloofde toen ze in het leger zat. Ze laat weten dat Grant haar uitnodigde in zijn appartement, haar naar zijn slaapkamer leidde en haar hoofd in de richting van zijn geslachtsdeel duwde. Later zou hij haar 1.000 shekels (omgerekend zo’n 280 euro) hebben betaald voor seks. Een derde vrouw vertelt hoe Grant, toen ze achttien jaar was, een relatie met haar aanknoopte en haar foto's en berichten stuurde. Toen ze hem vroeg daarmee op te houden, antwoordde hij dat ‘hij ze per ongeluk had gestuurd’, beweert ze.

Grant beloofde haar vervolgens dat hij haar zou helpen wiet te kopen en haar zou ontmoeten bij een benzinestation. Toen ze daar aankwam, probeerde hij zich aan haar op te dringen in zijn auto, ondanks haar verzet. “Ik hoopte dat het daar gewoon zou eindigen, maar ik realiseerde me dat hij me niet ging helpen”, zegt de vrouw. "Hij bleef in dezelfde positie en greep nog steeds naar me. Ik duwde hem weg zoveel ik kon, opende de deur en rende weg. Ik keek niet om. Ik stapte in mijn auto, sloot mezelf op en zei tegen mezelf dat het nu niet meer zou gebeuren. Ik zag hem vertrekken, hij reed gewoon weg.”

“Helaas heeft het tv-programma Hasifa er nu voor de tweede keer voor gekozen om het publiek een vertekend, onevenwichtig en oneerlijk beeld van mijn privéleven te laten zien, waarbij het bewijsmateriaal dat aan het programma is getoond, wordt genegeerd”, zo luidt de verklaring van Grant. “Desalniettemin is het belangrijk voor mij om te zeggen dat mijn relaties met vrouwen altijd met respect en instemming zijn verlopen, en het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand te kwetsen. Het spijt me oprecht als iemand door mij is gekwetst en dat betreur ik.”

Grant werd anderhalve maand geleden in een eerdere uitzending van Hasifa beschuldigd te azen op jonge vrouwen en sommigen onder druk te hebben gezet om de nacht met hem door te brengen. De FIFA liet naar aanleiding van deze tv-uitzending weten dat het een onderzoek ging instellen. “Gezien de aard van de beschuldigingen zal de ethische commissie van de FIFA zich over de zaak buigen”, liet de wereldvoetbalbond in een verklaring weten. “Als het gaat om wangedrag en misbruik in het voetbal, willen we herhalen dat de FIFA alle beschuldigingen die worden gemeld zeer serieus neemt.” Grant was tussen 2002 en 2006 bondscoach van Israël en meest recent van Ghana tussen 2014 en 2017. De 66-jarige oefenmeester leidde Chelsea in 2008 naar de finale van de Champions League en had tijdens zijn trainerscarrière ook Portsmouth en West Ham United onder zijn hoede.