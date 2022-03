PSV richt pijlen op spits van 20 miljoen euro

Borussia Dortmund houdt Carney Chukwuemeka nauwlettend in de gaten. De Duitse club denkt dat de jonge middenvelder van Aston Villa de voetsporen van Jadon Sancho en Jude Bellingham zou kunnen volgen. (Daily Mail)

Real Madrid heeft de pijlen gericht op Dayot Upamecano. De Koninklijke is van plan om komende zomer al een poging te ondernemen om de Franse centrumverdediger los te weken bij Bayern München. (Sport Bild)

De Deense spits heeft bij het Turkse Trabzonspor een afkoopclausule van twintig miljoen euro in zijn nog tot medio 2025 lopende contract staan.