‘AC Milan moet met veel meer dan 20 miljoen op de proppen komen voor Lang’

Woensdag, 23 maart 2022 om 10:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:19

AC Milan bereidt een bod voor van twintig miljoen euro, exclusief bonussen, op Noa Lang, zo meldt Het Laatste Nieuws. Het bod van i Rossoneri lijkt echter nog lang niet voldoende te zijn om de 22-jarige aanvaller van Club Brugge komende zomer in te lijven. De regerend landskampioen wil voor Lang een recordbedrag ontvangen: dertig miljoen euro.

La Gazzetta dello Sport meldde dinsdag dat de aanvaller op de radar is verschenen bij Milan. De roze sportkrant schreef dat de buitenspeler van Club Brugge een van de belangrijkste transferdoelwitten van de Italiaanse club is om de flanken te versterken en dat Lang zelf niet onwelwillend zou staan tegenover een vertrek bij Brugge. Zijn contract loopt in België nog door tot de zomer van 2025.

Het Laatste Nieuws is op de hoogte van het Milanese bod van twintig miljoen euro, exclusief bonussen, op Lang, maar weet dat deze transfersom niet toereikend is voor Club. Bayer Leverkusen betaalde afgelopen zomer dertig miljoen euro voor Odilon Kossounou. De huidige nummer twee van België neemt naar verluidt geen genoegen met een lagere transfersom. Lang wordt tot dusver in verband gebracht met Milan, Leeds United, Liverpool, Borussia Dortmund en vooral Arsenal.The Gunners zouden tijdens de slotdagen van de winterse transferwindow nog een ultieme poging hebben gedaan om Lang aan te trekken.

Lang zit niet in de beste fase van zijn seizoen bij Brugge. De Nederlander is onder trainer Alfred Schreuder zelfs niet meer wekelijks verzekerd van een basisplek en moest het de voorbije twee wedstrijden doen met korte invalbeurten. Bovendien was hij dit kalenderjaar nog niet trefzeker in alle competities. Wel kreeg hij eind december rood in de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge en kon hij in februari vroegtijdig inrukken tegen AA Gent met een directe rode kaart. Maandag meldde Lang zich in Zeist bij het Nederlands elftal voor de vriendschappelijke interlands tegen Denemarken en Duitsland.