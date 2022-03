Van Hanegem noemt trainer voor PSV: ‘Van Nistelrooij zou het niet doen, toch?’

Woensdag, 23 maart 2022 om 11:10 • Laatste update: 11:14

Als het aan Willem van Hanegem ligt, wordt Henk Fraser de nieuwe trainer van PSV. De oud-international noemt de huidige oefenmeester van Sparta Rotterdam in het programma Willem van Oranje van ESPN ‘een reële, goede trainer’. Tegelijkertijd raadt Van Hanegem Ruud van Nistelrooij aan om de komende tijd de juiste mensen om hem heen te verzamelen.

“Henk Fraser. Dat lijkt me een reële, goede trainer”, antwoordt Van Hanegem op de vraag wie de nieuwe trainer van PSV moet worden. Fraser vertrekt na dit seizoen bij Sparta, maar is nog wel tot het einde van dit kalenderjaar aan het Nederlands elftal verbonden als assistent van bondscoach Louis van Gaal. Het Eindhovens Dagblad meldde afgelopen week dat PSV vol voor Ruud van Nistelrooij gaat in de zoektocht naar een opvolger voor Roger Schmidt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Van Nistelrooij zou het nu niet doen, toch?”, reageert Van Hanegem. Hoewel Van Nistelrooij eerder dit kalenderjaar nog aangaf zich niet beschikbaar te stellen voor de functie, lijkt de Eindhovense leiding toch vol voor de oud-spits te willen gaan. De huidige trainer van Jong PSV moet dan geassisteerd worden door Fred Rutten. “Ik denk heus wel dat hij capabel is, alleen nu moet hij mensen om zich heen verzamelen. Niet alleen mensen met een laptop. Nee, mensen die met voetbal bezig zijn.”

“Of ik Fred Rutten acceptabel vind als zijn rechterhand? Nou, niet zo. Daar heb ik niet echt een gevoel bij. Dan zou je ook kunnen zeggen dat Guus (Hiddink, red.) dat kan doen. Maar Guus is weer te oud”, gaat Van Hanegem verder. “Hij moet gasten hebben waar hij wat aan heeft, die niet altijd achter hem aanlopen. Niet per se om tegengas te geven, maar om te zeggen als het niet goed is. Als het niet goed is, is het niet goed. Dan ga je overleggen met je hoofdtrainer. Dat zijn af en toe maar hele kleine dingetjes. Ik zou het geweldig vinden als Van Nistelrooij een goede trainer wordt. Dat meen ik echt, want ik vind hem een geweldige gozer.”

Van Hanegem is tevens te spreken over het huidige spel van PSV, dat tweede staat in de Eredivisie met een achterstand van twee punten op koploper Ajax. “Ze hebben een kans om kampioen te worden, terwijl ik dacht dat Ajax makkelijk kampioen zou worden. Je ziet nu dat de spelers wat meer plezier hebben in hetgeen wat ze doen. Ook sinds Schmidt heeft gezegd dat hij weggaat, dat kan het zijn. Dat de spelers bij wijze van spreken zeggen: zo, lekker. Maar Schmidt heeft ook wat dingetjes aangepast en laat ze meer voetballen, dat is voor de spelers heel belangrijk.”