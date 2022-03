‘Groot fan’ Van Hanegem ziet ‘hele goede speler’ van Ajax negatief veranderen

Woensdag, 23 maart 2022 om 10:02 • Laatste update: 11:15

Willem van Hanegem is van mening dat Antony ‘veranderd is’. De oud-international was een groot fan van de Braziliaanse aanvaller van Ajax, maar stelt in het programma Willem van Oranje van ESPN dat dit steeds minder wordt. Van Hanegem constateert dat Antony zich sinds zijn deelname aan de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio - waarop Brazilië goud won - anders is gaan gedragen.

Hans Kraay junior brengt Antony in het gesprek met Van Hanegem ter sprake en stelt dat de oud-international ‘groot fan’ was van de Ajacied. “Nou, dat wordt steeds minder”, reageert Van Hanegem. “Het gaat me nu wel irriteren. In het begin toen hij hier kwam, was hij nog normaal. Het begon eigenlijk een beetje te komen toen hij actief werd op de Olympische Spelen. Daar viel hij goed in, hij speelde echt goed. Dat was een bevestiging.”

“Hij is gewoon veranderd”, gaat Van Hanegem verder. “Het gaat echt, écht irriteren. Bij elke wedstrijd die hij speelt, kan hij zomaar twee keer rood krijgen. En ik wil hem helemaal geen rode kaart aansmeren, maar doe het nou niet. Dan denk ik: kom op, man. Ga nou gewoon spelen. Ik denk wel dat hij tot de orde geroepen moet worden.”

“Jij, een van zijn grootste fans, vindt dat hij een stapje terug moet doen?”, zo vraagt Kraay vervolgens. “Nou ja, een stapje”, antwoordt Van Hanegem. “Hij moet gewoon normaal gaan doen en laten zien dat hij een hele goede speler is. En meer niet. Dat heeft niks te maken met mijn clubvoorkeur.” Antony tekende afgelopen zondag voor het winnende doelpunt in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord, waarin hij tevens met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd werd.