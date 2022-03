‘Ajax krijgt miskoop wéér terug: optie tot koop van vijf miljoen niet gelicht'

Woensdag, 23 maart 2022 om 09:15 • Laatste update: 09:38

Ajax krijgt Lisandro Magallán komende zomer voor de derde keer terug van een huurperiode. Het Laatste Nieuws schrijft dat Anderlecht de optie tot koop ter waarde van vijf miljoen euro in de huurovereenkomst met de Amsterdammers niet gaat activeren. Het contract van de 28-jarige Argentijnse centrumverdediger in Amsterdam loopt voorlopig nog door tot medio 2023.

Ajax maakte in januari 2019 negen miljoen euro over naar Boca Juniors om Magallán naar Europa te halen. De voormalig jeugdinternational van Argentinië speelde sindsdien echter maar zeven officiële wedstrijden voor Ajax en bracht de afgelopen tweeënhalf jaar elders door. Na huurperiodes bij het Italiaanse Crotone en het Spaanse Alavés streek Magallán in het slot van de zomerse transferwindow neer bij Anderlecht, waar hij als noodverband gold nadat Hannes Delcroix een knieblessure had opgelopen.

Magallán kwam in de eerste twee maanden nauwelijks aan spelen toe, maar veroverde daarna een basisplaats en staat nu nog altijd doorgaans aan de aftrap in het elftal van trainer Vincent Kompany. Desondanks gaat Anderlecht de optie tot koop ter waarde van vijf miljoen euro niet lichten. “Een bom geld voor een speler die zonder de knieperikelen bij Delcroix zelfs nooit op Anderlecht zou zijn neergestreken”, schrijft Het Laatste Nieuws. Magallán speelde voorlopig 24 officiële wedstrijden voor de huidige nummer vijf van de Jupiler Pro League.

“Geen financieel spek voor de bek van Anderlecht zelfs al mochten ze hem definitief willen overnemen. Hij keert in de zomer terug naar Ajax”, zo concludeert de Belgische krant. Het ligt niet voor de hand dat Magallán komende zomer nog een serieuze kans gaat krijgen in Amsterdam. Dit seizoen kwam hij overigens nog wel in actie in de met 0-4 verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV: Magallán kwam vier minuten voor het einde als vervanger van Lisandro Martínez binnen de lijnen.