Dani Alves lacht om opvallend bericht over aanstaande carrièreswitch

Woensdag, 23 maart 2022 om 07:55

Dani Alves heeft via social media lachend gereageerd op een bericht over een opvallende carrièreswitch. De Spaanse sportjournalist Sergi Castanyer claimt dat de 38-jarige vleugelverdediger van plan is om na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten om een eigen restaurant te gaan openen. Afgaande op de reactie van Dani Alves lijkt er weinig waarheid te zitten in het bericht van Castanyer.

“Bronnen dicht bij Dani Alves melden dat hij een punt achter zijn carrière gaat zetten om zich bezig te houden met zijn andere passie: koken. Zijn doel is om een restaurant te openen in Casa Buenos Aires in Barcelona”, schrijft Castanyer op Twitter. Casa Buenos Aires is een oud pand in Barcelona waar verschillende horecagelegenheden moeten komen. “Zijn plan is om een Braziliaanse Churrascaria (ruw vertaald is churrasco het Portugese woord voor barbecue, red.) op te zetten met een Catalaanse twist.”

“Yoooooo?”, zo luidt de reactie van Alves op het bericht van Castanyer, vergezeld door drie lachende emoji’s. De 122-voudig Braziliaans international keerde in november terug bij Barcelona, nadat hij drie maanden eerder São Paulo achter zich had gelaten. Alves speelde voorlopig negen wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor een doelpunt en drie assists.

Barcelona zou dusdanig tevreden zijn over Alves dat men graag zijn komende zomer aflopende contract wil verlengen. Daardoor ligt het op dit moment voor de hand dat Alves ook volgend seizoen nog doorgaat als profvoetballer. Overigens is het geen geheim dat de Braziliaan een passie heeft voor koken. In het verleden deelde Alves via social media meer dan eens een video vanuit de keuken.