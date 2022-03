‘Als het aan mij ligt, speel ik volgend seizoen voor Ajax, honderd procent’

Woensdag, 23 maart 2022 om 07:33

Als het aan Brian Brobbey ligt, speelt hij ook volgend seizoen bij Ajax. De twintigjarige spits wordt momenteel door de Amsterdammers zonder optie tot koop gehuurd van RB Leipzig. Brobbey benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat hij ‘nog niet klaar is’ bij Ajax en hoopt dat er een akkoord kan worden gevonden met zijn eigenlijke werkgever.

“Ik ben nog niet klaar in Amsterdam. Als het aan mij ligt, speel ik volgend seizoen voor Ajax. Honderd procent”, geeft Brobbey te kennen. De international van Jong Oranje verliet Ajax een halfjaar geleden voor RB Leipzig, dat hem transfervrij weghaalde uit Amsterdam. Zijn verblijf in Duitsland liep uit op een teleurstelling, daar hij slechts veertien wedstrijden speelde. “Het zou geweldig zijn als Ajax mij kan terugkopen.”

Zijn terugkeer in Amsterdam voelde voor Brobbey als een warm bad. “Toen pas kwam ik erachter hoezeer ik de club, de jongens en de sfeer had gemist”, zegt de spits. In zijn eerste twee wedstrijden na zijn terugkeer bij Ajax was hij direct goed voor drie doelpunten, waarna hij een enkelblessure hem weken aan de kant hield. Brobbey kwam in actie in de laatste wedstrijden tegen SC Cambuur, Benfica en Feyenoord en kreeg in de Klassieker een grote kans om tot scoren te komen.

“Ik telde hem al. Als spits weet je dat die bal erin had gemoeten. Ik heb er vannacht slecht van geslapen, weet je”, vertelt Brobbey over de kopkans die hij in de wedstrijd tegen Feyenoord kreeg. “Die bal kwam achter mij. Maar het is best lastig om er na zes, zeven weken gelijk weer te staan. Daarom hoop ik hier bij Jong Oranje in de duels met Bulgarije en Zwitserland ritme op te doen.”