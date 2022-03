‘Bayern München overweegt door contractsaga tweede slag te slaan bij Ajax’

Woensdag, 23 maart 2022 om 07:11 • Chris Meijer

Ryan Gravenberch is niet de enige speler van Ajax die hoog op het verlanglijstje van Bayern München staat. Sport Bild schrijft dat wanneer er met Serge Gnabry geen akkoord wordt gevonden over een nieuw contract, Antony als het eerste alternatief geldt. In dat geval moet Gnabry komende zomer verkocht worden, waarna de opbrengsten geïnvesteerd zullen worden in de komst van de Braziliaanse aanvaller van Ajax.

Het huidige contract van Gnabry loopt in de zomer van 2023 af en Bayern heeft reeds geprobeerd om die verbintenis open te breken. Sport Bild schreef begin februari echter dat de gesprekken waren stilgelegd, omdat er nog geen akkoord was gevonden tussen beide partijen. Om tot een akkoord te kunnen komen moest Bayern met een fors salaris op de proppen komen. Gnabry wil op jaarbasis meer dan vijftien miljoen euro gaan verdienen, evenveel als Kingsley Coman en Leroy Sané.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Destijds werd gemeld dat Bayern zich daar geen grote zorgen over maakte, aangezien de verstandhouding met Gnabry en diens entourage nog altijd goed was. Maar nu lijkt der Rekordmeister zich toch voor te bereiden op een scenario waarin er geen akkoord wordt gevonden over een nieuw contract. Als dat het geval is, gaat Bayern proberen om Gnabry komende zomer te verkopen. Verschillende Europese topclubs maakten eerder al hun interesse voor de 26-jarige vleugelaanvaller kenbaar.

Met het geld dat Gnabry nog in het laatje brengt, wil Bayern dan de komst van Antony bekostigen. De 22-jarige aanvaller werd in een eerder stadium al in verband gebracht met Bayern en is niet de enige speler die Ajax dreigt te verliezen aan de regerend kampioen van Duitsland. Bayern heeft zich met een bod van totaal 25 miljoen euro bij Ajax gemeld voor Gravenberch, die volgens Sport Bild de opvolger van Corentin Tolisso moet worden. De Franse middenvelder is in het bezit van een aflopend contract en gaat transfervrij vertrekken uit München.

Tegelijkertijd schrijft het Duitse sporttijdschrift dat Noussair Mazraoui niet in beeld is bij Bayern. De vleugelverdediger is bij Ajax in het bezit van een aflopend contract en zijn naam viel eerder wel in München, maar Bayern zou niet overtuigd zijn van Mazraoui. AC Milan, Borussia Dortmund en Barcelona zouden momenteel wél concreet in de markt zijn om Mazraoui transfervrij binnen te halen; de Catalanen zouden zelfs al een eerste aanbieding uitgebracht hebben.