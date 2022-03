FC Utrecht hoopt Dick Advocaat te kunnen strikken voor rol als mentor

Dick Advocaat keert wellicht op korte termijn terug in de Nederlandse voetbalwereld. De Telegraaf meldt in de nacht van dinsdag op woensdag dat FC Utrecht de clubloze trainer hoopt te kunnen strikken voor een rol als mentor in de technische staf. Advocaat moet de doorgeschoven assistent-trainer Rick Kruys gaan bijstaan in de komende periode. Utrecht zoekt een oplossing voor de positie van hoofdtrainer, nadat René Hake dinsdag in 'goed overleg' op straat werd gezet door de clubleiding.

Advocaat werd enkele jaren geleden gevraagd om Giovanni van Bronckhorst als mentor te helpen bij Feyenoord, toen de huidige coach van Rangers FC het moeilijk had in De Kuip. Enige jaren later was Advocaat zelf de hoofdtrainer van de Rotterdamse club. Hij verklaarde na zijn vertrek bij Feyenoord vorig jaar dat hij niet meer de ambitie heeft om bij een nieuwe club aan de slag te gaan, al was hij nog wel werkzaam als bondscoach van Irak. De leiding van Utrecht hoopt hem echter te kunnen verleiden tot een terugkeer in De Galgenwaard, waar hij in het verleden als speler en trainer actief was.

De momenteel clubloze oefenmeester leidde Utrecht in het seizoen 2018/19 naar Europees voetbal en sinds die succesvolle jaargang heeft Advocaat een goede band met clubeigenaar Frans van Seumeren. Kruys sprak daarnaast vol lof over zijn samenwerking met de ervaren coach. Utrecht wil sowieso een ervaren en gelouterde trainer aan de technische staf toevoegen, ook als Advocaat afziet van een kortstondige rentree bij de huidige nummer zeven in de Eredivisie.

De dinsdag ontslagen Hake zou sowieso na dit seizoen vertrekken als hoofdtrainer van Utrecht. "Het was al uitgesproken dat het beter was om na het seizoen uit elkaar te gaan", gaf directeur voetbalzaken Jordy Zuidam dinsdag te kennen in gesprek met ESPN. "Maar we werden ingehaald door de werkelijkheid. En dat was weer een teleurstellend resultaat (1-3 nederlaag tegen FC Groningen, red.), waardoor we uit de laatste zestien wedstrijden maar zeventien punten hebben gehaald en in die periode ook nog in de beker zijn uitgeschakeld. Dat is niet de reeks die past bij het doel en de selectie die we hebben."

Utrecht hoopt dat het tussentijdse vertrek van Hake een soort shockeffect teweeg brengt bij de spelersgroep. "We hebben nog zeven wedstrijden te spelen, waarin we op één punt van onze doelstelling staan: de topzes halen. En onze ambitie is om ons daarin te kwalificeren voor Europees voetbal. Dat is nog binnen handbereik, maar als de mindere reeks te lang duurt, moet je op een gegeven moment ook een keer de conclusie trekken dat er een verandering moet komen om weer die positieve lijn te pakken", aldus Zuidam, die benadrukte dat Kruys volgend jaar geen hoofdtrainer meer zal zijn. "Wij hebben een aantal opties in kaart om mee in gesprek te gaan om vanaf komende zomer onze nieuwe trainer te zijn."