Van Dijk acht ‘fantastische selectie’ in staat om plan Van Gaal uit te voeren

Dinsdag, 22 maart 2022 om 23:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:08

Louis van Gaal wil de voorbereidingsperiode richting het WK gebruiken om een ander systeem in te slijpen. De bondscoach heeft naar eigen zeggen de voorkeur voor een achterhoede met drie spelers en wingbacks die hun bijdrage gaan leveren in aanvallend opzicht. Voor Virgil van Dijk zal het wennen worden in de achterste linie, want de centrale verdediger is bij Liverpool gewend om in een viermansverdediging te opereren.

"Er worden wel andere dingen gevraagd in het andere systeem", concludeert Van Dijk dinsdag in gesprek met De Telegraaf. "Je gaat op andere posities komen, je zult misschien meer moeten doordekken het middenveld in, als de spitsen uitzakken. Je moet anders rugdekking geven. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die wel meespelen." Er zijn echter ook internationals die al bekend zijn met een systeem met drie achterin. "Zoals Stefan de Vrij. Voor de andere spelers zal het wennen zijn, alleen denk ik wel dat we dit systeem ook kunnen uitvoeren, omdat we allemaal goede voetballers zijn", blijft de aanvoerder van Oranje optimistisch gestemd.

Louis van Gaal wil bij Oranje toewerken naar een systeem met drie verdedigers.

Het is de vraag of Van Gaal er goed aan doet om ruim een halfjaar voor het WK voor een ander systeem te kiezen. De eindronde wordt halverwege het seizoen 2022/23 afgewerkt in Qatar, waardoor de voorbereidingstijd een stuk korter zal zijn voor Oranje. Van Dijk ziet desondanks geen onoverkomelijke problemen. "Er worden andere dingen gevraagd van spelers. Op verschillende posities. Dat heeft tijd nodig. En ook wedstrijden. We hebben tot het WK nog acht duels. Er komen genoeg mogelijkheden aan, maar de trainingsmogelijkheden zijn wel beperkt."

Van Dijk verwacht dat zijn ploeggenoten van het Nederlands elftal in staat zijn om te wennen aan een 3-5-2 of een 5-3-2-systeem, al rept Van Gaal liever over een 3-4-3-systeem, omdat daar meer aanvallende intenties uit spreken. "Ik denk dat wij een fantastische selectie hebben, die zeker dit systeem zou kunnen spelen. Uiteindelijk gaat het om wat je op het veld presteert en daar heb je tijd voor nodig. Al vind ik nog steeds dat 4-3-3 ook uitstekend voor ons werkt. Hopelijk zal het systeem dat we nu gaan trainen ook goed bij ons passen."