Ten Hag krijgt goed nieuws uit ziekenboeg in aanloop naar Groningen-uit

Dinsdag, 22 maart 2022 om 22:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:27

Erik ten Hag kan op de korte termijn weer een beroep doen op Jay Gorter, zo meldt Ajax Showtime. De 21-jarige doelman gaat de volledige groepstraining bij Ajax hervatten na de interlandperiode. De kans dat Gorter op tijd fit is voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen op 2 april lijkt een reële mogelijkheid.

Ajax kampte een maand geleden plots met een groot keepersprobleem, toen zowel Remko Pasveer als Gorter tijdens de warming-up van het Champions League-duel van Ajax op bezoek bij Benfica geblesseerd raakten. De verwachting is dat Pasveer vanwege een gebroken vinger over vier weken zijn rentree bij de Amsterdammers zal maken. Ajax liet in het midden waar Gorter last van had, maar inmiddels staat de jonge sluitpost zo’n drie weken aan de kant. Nu het hervatten van de volledige groepstraining in zicht komt, behoort ook een plek in de wedstrijdselectie tegen Groningen tot de mogelijkheden

Door blessures van Maarten Stekelenburg, Pasveer en Gorter was André Onana vorige maand de enige fitte doelman in de selectie van Ajax. Bij een eventuele blessure van Onana zou er teruggevallen moeten worden op de zeventienjarige Charlie Setford, waardoor Ajax op zoek ging naar een noodverband. Eerder deze maand werd Przemyslaw Tyton als nieuwe doelman gepresenteerd. De Poolse doelman tekende een contract tot het eind van het seizoen en sloot direct aan bij de selectie van Ten Hag.