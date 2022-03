Wembley-kraker tussen Manchester City en Liverpool zorgt voor ophef

De halve finale in de FA Cup op 16 of 17 april tussen Manchester City en Liverpool moet niet op Wembley worden afgewerkt, zo oordelen de burgemeesters van Manchester en Liverpool. Tussen 15 en 18 april worden er werkzaamheden verricht aan het Britse spoor, waardoor supporters van beide clubs in die periode niet met de trein naar Londen kunnen afreizen voor de halve eindstrijd. Andy Burnham en Steve Rotheram, de burgervaders van respectievelijk Manchester en Liverpool, hebben middels een open brief hun ongenoegen geuit bij de FA.

Zowel Burnham als Rotheram is van mening dat de Engelse voetbalbond de clash tussen Liverpool en Manchester City naar een stadion moet verplaatsen wat beter te bereiken is voor beide supportersgroepen. "Zonder snelle, rechtstreekse treinen zullen veel mensen geen andere keuze hebben dan te rijden, te vliegen, te complexe treinreizen te maken of een overnachting te boeken", zo valt onder meer te lezen in de open brief. "Als je rekening houdt met de stijgende brandstofkosten, is het duidelijk dat fans van beide clubs die deze wedstrijd bijwonen te maken krijgen met buitensporige kosten en het nodige ongemak."

De burgemeesters van Manchester en Liverpool vinden spelen op Wembley verre van ideaal.

Er worden door de burgemeesters nog meer mogelijke problemen rondom de halve finale in het bekertoernooi aangekaart. "Er zijn ook belangrijke logistieke en veiligheidsoverwegingen. Met duizenden supporters die de lange reis naar het zuiden maken, zullen er enorme aantallen samenkomen op de M6 (Engelse snelweg, red.), die waarschijnlijk tot het uiterste zal worden opgerekt door het vakantieverkeer. Met een enkel ongeval loop je het risico dat de hele snelweg stil komt te liggen en dat de fans de aftrap zullen missen."

Burnham als Rotheram benadrukken tevens in het schrijven naar de FA dat de werkzaamheden aan het Britse spoor al sinds 2019 op de planning staan en dat de Engelse voetbalbond daar in het najaar van 2021 nog eens expliciet op gewezen is. "Het afgelopen jaar hebben we de slogan 'voetbal is niets zonder supporters' meermaals gehoord. Als deze beslissing van de FA blijft staan, en mensen kunnen het allemaal niet betalen, of dat ze om andere redenen niet in staat om aanwezig te zijn, zullen die woorden voor velen geen betekenis hebben. Wij geloven dat de meest voor de hand liggende oplossing is om de wedstrijd naar een toegankelijker stadion te verplaatsen en bieden aan om constructief met jullie samen te werken om dat mogelijk te maken", zo besluiten Burnham en Rotheram.

Voordat de brief openbaar werd gemaakt liet de FA al weten dat er met Liverpool, Manchester City, Network Rail en National Express al wordt gekeken naar een passende oplossing voor de halve finale van volgende maand. De andere halve eindstrijd tussen Chelsea en Crystal Palace zal deze problemen niet hebben, daar beide clubs uit Londen komen en niet ver hoeven te reizen naar Wembley. Liverpool en Manchester City treffen elkaar overigens een week eerder, op 10 april, ook. Beide titelkandidaten treffen elkaar die dag in het Etihad Stadium.