De Boer en Van Hooijdonk zien ideale partner van Depay bij Oranje

Dinsdag, 22 maart 2022 om 21:33 • Jordi Tomasowa

Ronald de Boer en Pierre van Hooijdonk zien in Donyell Malen de meest geschikte aanvalspartner van Memphis Depay, mocht Louis van Gaal bij het Nederlands elftal uiteindelijk kiezen voor een 5-3-2-systeem. De keuzeheer liet op de persconferentie in aanloop naar de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland weten dat hij van het klassieke 4-3-3-formatie afstapt om te experimenteren met het nieuwe systeem.

In een 5-3-2-systeem met twee aanvallers lijkt Memphis Depay, ondanks zijn reserverol bij Barcelona, te kunnen rekenen op een basisplaats onder Van Gaal. De 28-jarige aanvaller heeft zich de afgelopen jaren in het Nederlands elftal bewezen als doelpuntenmaker: in 75 interlands kwam hij 38 keer tot scoren. De vraag is wie Memphis tijdens de komende oefenduels zal ondersteunen in de voorhoede. “Een goede Malen is wat mij betreft nog altijd de beste optie”, zegt De Boer tegenover Voetbal International. “Dan heb je snelheid, techniek en scorend vermogen, hij vormt de beste combinatie met Memphis.”

“Hij moet misschien nog wel iets meer rust voor het doel vinden”, vervolgt De Boer. “Zijn misser tegen Tsjechië zullen veel mensen zich nog herinneren. “Arnaut Danjuma maakte daarentegen ook veel indruk op de analist tijdens recente Champions League-duels van Villarreal met Juventus. “Wat een versnelling heeft die man, bij vlagen lijkt hij net op Kylian Mbappé. Maar als hij gevaarlijk wordt met een actie, begint die bijna altijd vanaf links. Daar vind ik hem beter dan in het centrum.”

Van Hooijdonk geeft eveneens zijn voorkeur aan Malen. “Hij is doelgerichter dan Steven Bergwijn of Cody Gakpo” stelt de analist. “Ik vind Gakpo meer een linksbuiten. Roger Schmidt zet hem bij PSV ook weleens in het centrum, maar dan ga je voorbij aan zijn belangrijkste kwaliteit. Hij kan een man uitspelen en dan van buiten naar binnen komen, daar zie je hem ook echt opbloeien.

Volgens Van Hooijdonk is ook Danjuma een serieuze optie. “Hij doet het goed bij Villarreal. Maar ook hij is minder een pure zestienmetergebied-spits dan Malen. Als partner van Memphis is dat wel belangrijk. Die loopt vaak overal en nergens, dan is het wel fijn als je iemand daarvóór hebt die ook de diepte achter de laatste lijn zoekt. Tegen kleinere landen zou je ook met een echt aanspeelpunt als Wout Weghorst of Luuk de Jong kunnen spelen.”