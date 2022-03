Dolberg moest kritiek uit de media vernemen: ‘Heeft me zeker achtervolgd’

Dinsdag, 22 maart 2022 om 21:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:20

Dat Christophe Galtier ondanks openlijk enige kritiek uitte, kwam voor Kasper Dolberg enigszins als een verrassing. De Deense aanvaller hoorde dat namelijk niet rechtstreeks van de trainer van OGC Nice, maar hij vernam het in de Franse media. Galtier leek Dolberg wakker te willen schudden door te zeggen dat de voormalig spits van Ajax tijdens wedstrijden en trainingen van Nice meer betrokkenheid moet tonen.

"Dolberg moet een signaal aan mij afgeven. Hij moet echt meer vastberadenheid tonen. Door zijn houding lijkt het soms dat hij niet betrokken is. Ik denk niet dat ik hem kan veranderen, maar het is wel aan hem", zo gaf Galtier onlangs mee aan Dolberg. De woorden van de oefenmeester van Nice laten Dolberg niet onberoerd, zegt de Deen in Franse dienst in een interview met Bold. "Ik heb er nog niet met hem over gesproken, dus ik moest het ook lezen. En het heeft me zeker achtervolgd", aldus de spits die met Denemarken in Marbella in voorbereiding is op de oefeninterlands met het Nederlands elftal (26 maart) en Servië (29 maart).

De uitspraken van Christophe Galtier kwamen enigszins als een verrassing voor Kasper Dolberg.

"Hij weet misschien niet hoe ik in elkaar, zoals Kasper Hjulmand (bondscoach Denemarken, red.) of mijn vorige trainers. Ik werk ook nog niet zolang met hem", doelt Dolberg op het feit dat Galtier bezig is aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Nice. "Het is duidelijk dat we elkaar beter moeten leren kennen. Ik ben ervan overtuigd dat hij niet vindt dat ik mijn persoonlijkheid voor honderd procent moet veranderen, maar je kunt je natuurlijk altijd een beetje aanpassen." Dolberg benadrukt dat de uitspraken van Galtier (nog) niet intern zijn besproken met de trainer of andere leden van de technische staf.

"Ik denk dat hij gewoon wil dat ik wat doelpunten maak en hard werk voor het elftal. Daar gaat het uiteindelijk om, en dan zijn er verschillende manieren om dat te doen. Maar dat is natuurlijk wat ik altijd probeer te doen", zo besluit Dolberg, die dit seizoen in 21 duels in Ligue 1 tot 6 doelpunten en 1 assist kwam. Galtier gunde hem tot dusver zestien keer een basisplaats in competitieverband, al moest Dolberg het in de laatste twee wedstrijden wel doen met een invalbeurt.