‘Kloof tussen rijk en arm groeit door nieuwe financiële regelgeving UEFA'

Dinsdag, 22 maart 2022 om 20:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:58

De Europese voetbalbond UEFA komt met een nieuw systeem om de omstreden Financial Fair Play-regels te vervangen. De nieuwe financiële regelgeving van de UEFA zal de uitgaven koppelen aan de inkomsten van de clubs, zo meldt the New York Times. Hierdoor dreigt de kloof tussen rijke en arme clubs alleen maar groter te worden.

De grote hervorming van de financiële regels in het Europese voetbal zal niet leiden tot salarisplafonds. In de Verenigde Staten wordt de zogeheten salary cap wel gehanteerd om de uitgaven van clubs te beperken. De UEFA is al meer dan een jaar in gesprek met een vertegenwoordigende groep van eliteclubs over een nieuw model ter vervanging van de Financial Fair Play-regels, waarmee al tien jaar wordt getracht om de uitgaven van clubs te beperken als onderdeel van een poging om de concurrentie te bevorderen.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin pleitte lange tijd voor een salarisplafond.

Volgens bronnen van the New York Times mogen in het nieuwe systeem de voetbalgerelateerde uitgaven van clubs niet meer bedragen dan zeventig procent van hun inkomsten, een regeling die lijkt te zijn afgezwakt van een strikt salarisplafond, waar de voorzitter van de UEFA, Aleksander Ceferin, al langere tijd voor pleit. Ceferin spreekt al minstens vijf jaar over het opleggen van salarisplafonds als middel om de groeiende financiële kloof in het Europese voetbal aan te pakken. Maar gezien de complexiteit van de Europese arbeidswetgeving en de grote tegenstand, heeft de UEFA het concept van een strikt salarisplafond.

Volgens drie mensen die bekend zijn met de voorstellen, heeft de UEFA genoegen genomen met een voorstel dat - na een implementatieperiode van drie jaar - teams zal verplichten hun uitgaven binnen een strikte verhouding te houden. De regels zullen na een stemming van het dagelijks bestuur van de UEFA op 7 april in het reglement van de UEFA worden opgenomen. De regels krijgen ook een nieuwe naam: de UEFA wil af van Financial Fair Play, een term die onder de voorganger van Ceferin is bedacht, en in plaats daarvan een andere naam aannemen: Financial Sustainability Regulations.

In de meer dan tien jaar dat het huidige systeem van financiële fair play wordt gebruikt, is gebleken dat het meer kritiek dan rechtvaardigheid oplevert. Kleinere ploegen klaagden dat ze gestraft werden voor overtredingen van de regels, terwijl grotere, rijkere ploegen vaak de zwaarste straffen konden ontlopen. De veranderingen van de regels kunnen in feite de groeiende hegemonie van rijke Engelse ploegen versterken. Zij profiteren niet alleen van de torenhoge binnenlandse televisie-inkomsten, maar zijn in veel gevallen ook in het bezit van steenrijke eigenaren.

De discussies over het percentage dat de UEFA aan de clubs moet opleggen, werden bemoeilijkt door tegenstrijdige belangen. Sommige clubs, met name de clubs die worden gesteund door rijke eigenaren die gewend zijn hun eigen geld te gebruiken om succes te boeken, wilden dat de limiet zou oplopen tot 85 procent. Andere, waaronder verscheidene Duitse clubs, pleitten voor een nog lagere limiet. Om de clubs in staat te stellen zich aan de nieuwe regels aan te passen, zullen de nieuwe regels in de loop van de tijd worden opgelegd. The New York Times weet dat clubs tot negentig procent van hun inkomsten mogen uitgeven voordat dat percentage binnen drie seizoenen wordt teruggebracht naar zeventig procent. Volgens de voorgestelde regels mogen teams onder bepaalde omstandigheden tot ongeveer negen miljoen euro boven dat percentage uitgeven, mits ze een gezonde balans hebben en de regels niet eerder hebben overtreden.

In het nieuwe systeem heeft de UEFA het recht om overtreders van de regels zowel sportieve als financiële sancties op te leggen, waaronder boetes, dreiging met uitsluiting van Europees voetbal en de mogelijkheid om teams te degraderen. Een club dat zich heeft gekwalificeerd voor de Champions League kan bijvoorbeeld worden gedegradeerd naar de Europa League voor een overtreding van de financiële regels. Een andere maatregel kan ook puntenaftrek zijn in het kader van de herziene opzet van de Champions League en de Europa League: Vanaf 2024 zullen alle deelnemers tijdens de eerste fase tien duels spelen

in één competitie.