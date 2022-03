Xavi zorgt voor totale ommezwaai: ‘Als Barcelona belt, dan komen we’

Dinsdag, 22 maart 2022 om 20:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:33

De kans is aanwezig dat Ousmane Dembèlé ook volgend seizoen gewoon het shirt van Barcelona draagt. Zowel Barcelona als het management van de Franse vleugelaanvaller is volgens Sport bereid om de onderhandelingen over een nieuw contract in het Camp Nou te hervatten. Dembèlé wenste eerder dit seizoen zijn aflopende verbintenis niet te verlengen, waardoor hij op weg leek naar de uitgang bij Barcelona. Enkele maanden later lijkt de situatie heel anders te zijn voor de buitenspeler.

Sport meldt dinsdag dat vice-voorzitter Rafa Yuste een belangrijke rol heeft in het verbeteren van de werkrelatie tussen club en speler. Als Dembèlé zich goed blijft voelen bij de Catalaanse grootmacht, dan is de kans groot dat zijn zaakwaarnemer Moussa Sissoko op korte termijn aanschuift bij het bestuur van de nummer drie in LaLiga. "Als Barcelona ons belt, dan komen we langs", wordt Sissoko geciteerd door de Spaanse krant. De verwachting is dat er op korte termijn weer gesproken wordt, daar het contract van Dembèlé afloopt op 30 juni.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ousmane Dembèlé lijkt onder Xavi helemaal te zijn opgeleefd bij Barcelona.

Naar verluidt zijn er bij het management van Dembèlé nog wel enkele issues die eerst uit de weg moeten worden geruimd, voordat er zal worden gesproken over contractverlenging. De houding van de leiding van Barcelona zal beter moeten zijn dan tijdens de eerste ronde gesprekken. Daarnaast is er onvrede over het feit dat Dembèlé een ultimatum kreeg opgelegd van de club wat betreft het tekenen van een nieuw contract. De aanvaller zette echter nergens een handtekening ,waardoor hij eind januari buiten de wedstrijdselectie van Barcelona werd gehouden door Xavi voor de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés.

Twee maanden later lijkt het algehele gevoel bij Dembèlé heel anders te zijn. Volgens Sport is de 24-jarige flankspeler volledig gefocust op Barcelona en niet op een transfer naar bijvoorbeeld Paris Saint-Germain of Chelsea. Xavi heeft een belangrijk aandeel in de wederopstanding van Dembèlé, die de laatste weken steevast het vertrouwen krijgt van zijn coach. De opvolger van Ronald Koeman deed in gesprekken met voorzitter Joan Laporta een goed woordje voor zijn speler. De preses had liever gezien dat Dembèlé het seizoen op de tribune had afgemaakt, maar Xavi had andere plannen.

Joan Laporta: ‘Hij speelt volgend seizoen niet meer bij Barcelona’

De voorzitter van Barcelona leek nog niet zolang geleden klaar te zijn met Ousmane Dembélé. Lees artikel

Beide partijen spraken in januari voor het laatst met elkaar. Barcelona weigerde de eisen van kamp-Dembèlé in te willigen, waardoor een vertrek in de zomer onvermijdelijk leek te zijn geworden. De onder Xavi opgeleefde aanvaller mag per 1 januari met andere clubs praten, maar een langer verblijf in het Camp Nou lijkt desondanks zijn voorkeur te hebben. Barcelona lijkt er gezien de situatie op financieel gebied niet happig op te zijn dat Dembèlé, in 2017 voor 135 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund, over enkele maanden gratis de deur uitloopt.