Van de Looi geeft verklaring voor ontbreken Boadu bij Jong Oranje

Dinsdag, 22 maart 2022 om 19:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:29

Myron Boadu ontbrak in november vorig jaar vanwege disciplinaire redenen bij Jong Oranje, maar dit is niet de reden waarom bondscoach Erwin van de Looi de aanvaller van AS Monaco niet heeft geselecteerd voor de EK-kwalificatieduels met Jong Bulgarije en Jong Zwitserland. De keuzeheer stelt dat Boadu momenteel niet fit genoeg is om volledige wedstrijden te spelen.

“Myron komt terug van een lange blessure', verklaart Van de Looi zijn keuze tegenover Voetbal International om Boadu voor de komende EK-kwalificatieduels te passeren. “We hebben contact gehad met Monaco en Myron. Zij zeggen: ‘Hij is op dit moment nog niet fit genoeg om volledige wedstrijden te spelen’. Met Brian Brobbey hebben we nog een spits die maar beperkt inzetbaar is. We spelen twee wedstrijden in een korte tijd. Dan kunnen we het ons niet permitteren om twee twijfelgevallen te selecteren. Myron staat stand-by.”

Boadu liet zich volgens Van de Looi in oktober rondom het eerste duel met Jong Zwitserland niet van zijn beste kant zien. De spits raakte zijn basisplaats vervolgens kwijt tegen Jong Wales en moest negentig minuten lang toekijken vanaf de bank, terwijl de bondscoach vijf andere spelers wel liet invallen. Tijdens de interlandperiode in november liet Van de Looi de aanvaller van Monaco buiten de selectie vanwege disciplinaire redenen. Het eerdere akkefietje is echter al uitgesproken.

“Iedere jonge speler kan een keer een fout maken, de mist ingaan”, zegt Van de Looi. “Dat gaat altijd met ups en downs. Dat hoort er ook bij. Soms moet je ook een keer maatregelen nemen, zoals wij in november hebben gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer voor Jong Oranje in aanmerking komt. Ik heb hem gesproken en hij wil zelf ook graag.” Boadu maakte afgelopen zomer voor circa veertien miljoen euro de overstap van AZ naar Monaco, maar kent een moeilijk eerste seizoen bij de Monegasken. De spits moet het voornamelijk doen met invalbeurten. In 33 officiële duels kwam hij tot 1.217 speelminuten. Hierin was hij goed voor drie goals en 2 assists.