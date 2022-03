Terugkeer Koeman kan rekenen op goedkeuring: ‘Hij liet me debuteren’

Dinsdag, 22 maart 2022 om 19:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:19

Denzel Dumfries ziet de eventuele terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal zitten. De vleugelverdediger van Internazionale debuteerde in 2018 onder de 59-jarige trainer in Oranje tijdens een duel met Duitsland. De huidige bondscoach Louis van Gaal stopt liet in december vorig jaar weten te stoppen na het WK voetbal in Qatar, dat in november en december van 2022 wordt gehouden.

Dumfries kan zich zijn debuut in het Nederlands elftal nog herinneren als de dag van gisteren. Oranje zorgde destijds voor een grote verrassing door Duitsland met 3-0 te verslaan. “13 oktober 2018, een prachtig moment”, zo zegt de verdediger van Inter tegenover ESPN. Nu Van Gaal heeft aangekondigd na het WK te stoppen als bondscoach en de KNVB op zoek is naar een opvolger, ziet Dumfries een tweede termijn van Koeman als keuzeheer van Oranje wel zitten. “Ik heb altijd fijn met hem samengewerkt. Het is een grote Nederlandse trainer met een grote internationale carrière. Hij heeft me laten debuteren, dus ik zou het wel fijn vinden”

Koeman is ook nadrukkelijk in beeld bij de KNVB om Van Gaal na het WK in Qatar op te volgen als bondscoach. De NOS meldde zondag dat de gesprekken met de vorig jaar bij Barcelona ontslagen trainer reeds zijn geopend door de voetbalbond. Koeman gaf onlangs aan dat hij openstaat voor een terugkeer als bondscoach van Oranje, maar dat hij niet van plan is om te gaan solliciteren op de functie. Volgens de NOS is Koeman zelfs al bezig met het samenstellen van zijn technische staf bij het Nederlands elftal.

De eerste periode van Koeman bij Oranje verliep behoorlijk voorspoedig. Hij loodste zijn elftal in de zomer van 2019 naar de finale van de Nations League, waarin Portugal met 1-0 te sterk bleek. Daarnaast plaatste Nederland zich na twee gemiste toernooien (EK 2016 en WK 2018) onder zijn leiding probleemloos voor het EK, dat door de coronacrisis werd verplaatst naar de zomer van 2021. Koeman was toen al geen bondscoach meer, want in augustus 2020 ging zijn grote wens in vervulling met het trainerschap bij Barcelona.