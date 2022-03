Zlatan lovend over nieuwe ster van Zweden: ‘Geweldig talent, hij is de toekomst’

Dinsdag, 22 maart 2022 om 18:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:57

Zlatan Ibrahimovic heeft lovende woorden over voor Anthony Elanga. De negentienjarige aanvaller is dit seizoen bij Manchester United het spaarzame lichtpuntje in de duisternis en staat voor zijn debuut voor Zweden. Ibrahimovic is trots op het feit dat Elanga is opgeroepen voor de play-offs om een WK-ticket.

"Hij is een groot talent, we zijn trots en blij dat hij uit Zweden komt”, zegt Ibrahimovic, die de halve finale van de play-offs vanwege een schorsing aan zich voorbij moet laten gaan, tegenover SVT. “Hij heeft de toekomst voor zich, en als hij zo doorgaat als hij heeft gedaan, ziet het er positief uit. Hij moet gewoon vechten, nooit tevreden zijn, streven naar meer. Het hangt van hem af hoe ver hij kan komen.” Elanga leert naar eigen zeggen veel van Ibrahimovic. “Ik vraag hem naar zijn carrière en wat hij ervoor gedaan heeft. Ik vraag om tips en hij helpt me. Hij vertelt dat ik gewoon door moet gaan met vechten voor mijn plek en dat mijn tijd wel komt.”

Victor Lindelöf had eerder deze week ook al mooie woorden over voor zijn talentvolle ploeg- en landgenoot. “Hij is een groot talent, nog heel jong, maar hij heeft een aantal geweldige kwaliteiten als speler”, vertelde Lindelöf op de officiële clubwebsite van the Red Devils. “Hij is erg snel met een geweldige techniek en hij heeft oog voor de goal. Ik ben ook de aanvoerder van het nationale team. Ik heb met hem gesproken en gezegd: 'Blijf nederig, blijf hard werken en blijf je ding doen'. Als hij gewoon hard blijft werken, nederig blijft en zijn voeten op de grond houdt, denk ik dat hij een geweldige toekomst voor zich kan hebben."

Elanga heeft zijn eerste oproep voor Zweden te danken aan een uitstekend seizoen bij United. De jonge aanvaller krijgt onder Ralf Rangnick de voorkeur boven onder anderen Marcus Rashford en Jesse Lingard en was in 28 officiële duels al goed voor 8 goals en 3 assists. Zweden neemt het op 24 maart in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket op tegen Tsjechië. De winnaar van dit duel wacht een ontmoeting met Polen, dat al is verzekerd van een finaleplaats, omdat Rusland na de invasie in Oekraïne door de FIFA is uitgesloten van deelname aan de play-offs.