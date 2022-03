Real Madrid wil deel van gefrustreerde Hazard zijn salaris blijven betalen

Dinsdag, 22 maart 2022 om 16:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:04

Real Madrid heeft nog steeds de intentie om Eden Hazard komende zomer al dan niet tijdelijk van de hand te doen. De 31-jarige aanvaller werd in 2019 voor 120 miljoen euro inclusief bonussen door de Koninklijke overgenomen van Chelsea, maar heeft de verwachtingen in de Spaanse hoofdstad mede door blessureleed nooit waar weten te maken. Een uitleenbeurt lijkt de enige reële optie te worden voor alle partijen, waarbij Real nog steeds een deel van de torenhoge salariskosten moet dekken.

Een koper vinden voor een speler diens waarde in de afgelopen jaren is gekelderd, wordt voor Madrid geen gemakkelijke opgave. Hazard drukt met zijn salaris zwaar op de Madrileense begroting. L'Équipe meldt dinsdag dat de Belg een salaris van 2,27 miljoen euro per maand opstrijkt. Een transfer naar de Premier League ligt het meest voor de hand, aangezien Hazard door zijn zeven succesvolle jaren bij Chelsea nog steeds een goede reputatie heeft in Engeland. Een terugkeer naar the Blues werd verkend, maar sancties tegen Roman Abramovich en een toekomstige overname van Chelsea hebben de zaken aanzienlijk bemoeilijkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 116-voudig international van België bleef zondag negentig minuten op de bank tijdens de grote nederlaag tegen Barcelona (4-0) en is nu al vijf opeenvolgende wedstrijden geen minuut meer in actie gekomen voor Madrid - zijn laatste wedstrijd dateert van 19 februari, toen hij van Carlo Ancelotti slechts zes minuten kreeg tegen Deportivo Alavés. Madrid speelde sinds de komst van Hazard in 2019 zeven keer een el Clásico, maar door blessures en een gebrek aan vorm stond de aanvaller in geen van deze duels op het veld. Hazard lijkt alle vertrouwen van de trainersstaf in Madrid verloren te hebben.

Volgens GOAL is Hazard verbijsterd en gefrustreerd dat hij niet in de plannen van Ancelotti, voorkomt en gelooft hij dat de de problemen met zijn fitheid uit het verleden inmiddels achter hem liggen. Volgens bronnen dicht bij de aanvaller is hij bedroefd en ?is hij van mening dat hij zijn hele carrière nog nooit zo fit is geweest als nu. Hazard vindt dat hij er alles aan doet om de Ancelotti te overtuigen van zijn waarde, maar de Italiaanse oefenmeester blijft de voorkeur geven aan Vinícius Júnior op de linkerflank, terwijl Rodrygo en Marco Asensio strijden om speeltijd op de rechterflank.