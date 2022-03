Turkije of Noord-Macedonië kan Oranje plek in pot 1 tijdens WK-loting bezorgen

Dinsdag, 22 maart 2022 om 16:27 • Chris Meijer • Laatste update: 16:41

De kans is zeer groot dat Oranje op 1 april tijdens de loting voor het WK van 2022 in Qatar in pot 2 terechtkomt. De FIFA heeft de procedure voor de loting bekendgemaakt en daaruit blijkt dat naast gastland Qatar de zeven best geplaatste landen op de wereldranglijst een plek krijgen in pot 1. Nederland bezet momenteel de tiende plek op de FIFA-ranglijst, maar kan komende week in theorie nog stijgen en heeft nog een kans om de absolute toplanden in de groepsfase te ontlopen.

Veel zal afhangen van de uitkomst van de play-off tussen Portugal, Italië, Noord-Macedonië en Turkije. Zowel Portugal als Italië staat momenteel boven Oranje op de FIFA-ranglijst en als een van deze twee landen het WK haalt, kan Nederland normaal gezien een plek bij de zeven hooggeplaatste landen op de wereldranglijst vergeten. Maar indien Turkije (dat in de halve finale tegen Portugal speelt) of Noord-Macedonië (dat in de halve finale tegen Italië speelt) voor een daverende verrassing zorgt, zou de nummer negen van de FIFA-ranking ook nog een plek in pot 1 krijgen.

Om plek negen in te nemen op de FIFA-ranglijst, moet Oranje normaal gezien in ieder geval de oefenwedstrijden tegen Denemarken (komende zaterdag) en Duitsland (komende dinsdag) zien te winnen. Oranje heeft nummer negen Denemarken (op minder dan één punt voorsprong) en nummer acht Portugal (op bijna zeven punten voorsprong) in het vizier, maar nummer zeven Spanje heeft al ruim vijftig punten meer.

Oefeninterlands leveren minder punten op dan officiële wedstrijden, al is het voor het puntentotaal wel gunstig dat er vriendschappelijk gespeeld wordt tegen relatief hooggeplaatste tegenstanders. Spanje oefent tegen Albanië (nummer 65 van de FIFA-ranglijst) en IJsland (nummer 60 van de FIFA-ranglijst) en zou bij een nederlaag wel wat terrein verliezen, maar niet voldoende om achterhaald te worden door Nederland.

Dat betekent dat Oranje alleen een plek in pot 1 kan krijgen als Portugal en Italië zich niet plaatsen voor het WK. Als één van deze twee landen wel een ticket pakt via de play-offs én Denemarken - dat verder ook oefent tegen Servië - gepasseerd wordt, is Oranje het hoogstgeplaatste land in pot 2. In dat scenario kan Oranje Qatar, België, Brazilië, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal of Italië treffen uit pot 1. Tegelijkertijd ontloopt Oranje in ieder geval Denemarken, Duitsland en Zwitserland, de landen die zich al geplaatst hebben en door hun plek op de FIFA-ranglijst in pot 2 terecht zullen komen.

Vijf van de acht poules tijdens het WK zullen twee Europese landen tellen. Verder mogen landen uit andere werelddelen dan Europa niet aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer er op 1 april in Doha geloot wordt, zijn 29 van de totaal 32 deelnemers bekend. Er worden dan nog twee tickets verdeeld in de intercontinentale play-off. Daarnaast wordt de play-off tussen Oekraïne, Schotland, Wales en Oostenrijk pas in juni gespeeld door de Russische invasie. De drie nog onbekende WK-deelnemers krijgen tijdens de loting een plek in pot 4.