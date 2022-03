Aanstaande Oranje-debutant kreeg 'al na drie seconden’ nieuws van Van Gaal

Dinsdag, 22 maart 2022 om 15:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:05

Mark Flekken maakt zich op voor zijn debuut in het Nederlands elftal. De 28-jarige doelman werd naar eigen zeggen drie seconden na zijn aankomst in Zeist al benaderd door bondscoach Louis van Gaa, met een boodschap waar een flinke hint in zat verpakt. Maandag maakte Van Gaal definitief bekend dat hij voor Flekken kiest in de vriendschappelijke duels met Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart), bij afwezigheid van de geblesseerde Justin Bijlow en Jasper Cillessen.

Flekken herinnert zich zijn eerste uur in Zeist nog tot in minutieus detail. "Ik was nog geen drie seconden hier en toen kwam de bondscoach al naar mij toe en zei: Het kan jouw week worden. Op afstand genoeg", voegt hij glimlachend toe, refererend naar de positieve coronatest van Van Gaal. "Het eerste uurtje zaten er wel kriebels in het lichaam. Daarna zwakte het wel af, heb ik met een paar mensen gesproken en mijn gedachten op een rijtje gezet."

De contractspeler van SC Freiburg, die dit seizoen pas doorbrak in Duitsland, krijgt de voorkeur boven Tim Krul en Joël Drommel, die beiden al al meer ervaring in de Oranje-selectie hebben. Flekken maakte in oktober vorig jaar pas voor het eerst zijn opwachting bij het Nederlands elftal. "Het is nog even wennen", geeft hij dan ook toe. "Ik heb nog niet zo vaak met deze jongens samengespeeld, dus het is deze week goed kijken en een band opbouwen met de jongens die voor me staan." Hard schreeuwen naar aanvoerder Virgil van Dijk zal Flekken dan ook waarschijnlijk niet doen: "Ik ben van nature een rustige jongen."

Flekken, die dit seizoen met Freiburg na Bayern München de minst gepasseerde defensie van de Bundesliga heeft (29 om 28 tegengoals), is zich echter wel bewust van de rol die de blessure van Bijlow heeft gespeeld. De doelman van Feyenoord is normaliter eerste keus onder Van Gaal, maar is het restant van het seizoen uitgeschakeld met een voetblessure. In dat verband geeft Flekken toe 'een klein vreugdesprongetje' te hebben gemaakt. "Ik zou liegen als ik nee zou zeggen. Maar aan de andere kant weet ik ook in welke situatie Bijlow zit" voegt hij eraan toe. "Aan het eind van de dag wens je dit niemand toe, ook je concurrenten niet. Aan de andere kant: dit is voetbal."