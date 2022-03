Sparta juicht: Beugelsdijk terug op trainingsveld na horrormoment

Dinsdag, 22 maart 2022 om 13:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:06

Tom Beugelsdijk heeft dinsdag de training bij Sparta Rotterdam hervat, zo laat de club zien op sociale media. De 31-jarige verdediger viel anderhalve week geleden al binnen een minuut uit in het duel met Go Ahead Eagles (1-0), vanwege een nare valpartij. Beugelsdijk werd na een tijdlang te zijn verzorgd van het veld gedragen met een hersenschudding.

Flak na het eerste fluitsignaal kwam Beugelsdijk volledig verkeerd terecht na een luchtduel met Isac Lidberg. Scheidsrechter Richard Martens had direct de ernst van de situatie in de gaten en maande de verzorgers om snel het veld op te komen. De spelers van Sparta en Go Ahead vormden samen een haag om het zicht op de behandeling van Beugelsdijk te ontnemen. Verzorgers van Sparta en Go Ahead en de toegesnelde EHBO waren ongeveer zes minuten met hem bezig, voordat Beugelsdijk onder luid applaus en gezang van supporters van beide ploegen met een brancard op een golfkarretje van het veld werd gehaald.

Na een hele ongelukkige val moet Tom Beugelsdijk onder luid applaus het veld verlaten. Veel sterkte, Tom! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2022

Niet veel later maakte Sparta bekend dat de stopper een hersenschudding had opgelopen, aanspreekbaar was en uit voorzorg gecheckt werd in het ziekenhuis. Het incident kwam hard aan bij de selectie en staf van Sparta, maar al snel konden ze weer met Beugelsdijk dollen. "Ik heb net contact met hem gehad via FaceTime", lachte trainer Henk Fraser na afloop van het duel bij RTV Rijnmond. "Ik heb gezegd dat we 2-1 van Ajax hebben gewonnen. Dus hij was super blij." Ook Bart Vriends - die Beugelsdijk verving - vertelde aan de regionale zender dat er al een dolletje gemaakt kon worden. “We kunnen hem alles wijsmaken nu. We hebben in de kleedkamer even collectief een liedje voor hem gezongen, dus dat heeft hij verdiend.”

Een kleine anderhalve week na het incident is Beugelsdijk dus alweer te zien op het trainingsveld van Sparta. Op de foto's gedeeld op het officiëleTwitteraccount van de club is onder meer te zien hoe de verdediger op het punt staat om een lange bal te geven. Ook voegt de huidige nummer zeventien van de Eredivisie een ludieke meme toe aan de post. Wanneer Beugelsdijk de groepstraining weer kan hervatten, is nog onduidelijk. Sparta hervat de competitie na de interlandbreak op 3 april met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.