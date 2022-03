Barcelona praat met Deco over zomerse komst van ‘man van 80 miljoen euro’

Dinsdag, 22 maart 2022 om 13:44 • Chris Meijer • Laatste update: 13:47

Barcelona werkt aan de zomerse komst van Raphael Dias Belloli, alias Raphinha. Fabrizio Romano meldt dat de 25-jarige aanvaller van Leeds United zelf graag de overstap naar Catalonië zou willen maken. Zoals het er nu naar uitziet moet er wel behoorlijk diep in de buidel getast worden voor Raphinha: de afkoopclausule in zijn tot medio 2024 lopende contract in Engeland bedraagt tachtig miljoen euro.

Er zouden reeds gesprekken lopen tussen Barcelona en de zaakwaarnemer van Raphinha, opvallend genoeg Deco. De oud-middenvelder van onder meer Barcelona, Chelsea en de nationale ploeg van Portugal is namelijk ook in dienst bij de Catalanen als scout en zou volgens de laatste berichten uit Spanje vanaf volgend seizoen samen met trainer Xavi, sportief directeur Mateu Alemany en technisch secretaris Jordi Cruijff de voetbalafdeling van Barça gaan vormgeven. Deco is naast zijn werkzaamheden voor Barcelona ook eigenaar van managementbureau D20.

D20 vertegenwoordigt naast Raphinha ook onder meer Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) en Caio Henrique (AS Monaco). Mede daardoor lijkt Barcelona nu goede papieren te hebben in de strijd om Raphinha, temeer omdat hij zelf ook graag de overstap naar de huidige nummer drie van LaLiga zou willen maken. De Catalanen moeten echter nog om de tafel met Leeds United en dat belooft een gecompliceerde operatie te worden, want zijn afkoopclausule bedraagt momenteel tachtig miljoen euro.

UOL Esporte meldde al Raphinha Leeds United heeft gevraagd om die afkoopclausule naar beneden bij te stellen, omdat hij vreest dat clubs niet bereid zijn een dergelijk bedrag te betalen. De zevenvoudig Braziliaans international werd eerder al in verband gebracht met Chelsea, West Ham United en Bayern München. TNT Sports meldde eind december zelfs dat Raphinha op het punt stond om voor vijftig miljoen euro naar Bayern te verkassen. De vraag is of der Rekordmeister nog altijd in de markt is, aangezien Raphinha in beeld was als mogelijke vervanger van Kingsley Coman en de Fransman intussen zijn aflopende contract verlengd heeft.

Leeds United telde in oktober 2020 een kleine negentien miljoen euro neer om Raphinha over te nemen van Stade Rennes. De aanvaller - die eerder voor Sporting Portugal, Vitória Guimarães en Avaí speelde - was sindsdien namens de Engelse club goed voor 15 doelpunten en 12 assists in 59 officiële wedstrijden. In oktober 2021 maakte Raphinha zijn debuut in de nationale ploeg van Brazilië. Barcelona lijkt met Andreas Christensen en Franck Kessié reeds twee transfervrije zomerse versterkingen binnen te hebben, terwijl ook César Azpilicueta en Noussair Mazraoui nadrukkelijk in beeld zijn.