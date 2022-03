‘Messias’ van Roda JC Kerkrade overlijdt op 82-jarige leeftijd

Dinsdag, 22 maart 2022 om 13:16 • Tom Rofekamp

Frits Schrouff is op 82-jarige leeftijd overleden. De Limburgse zakenman redde Roda JC Kerkrade in 2015 van de financiële ondergang door alle aandelen van de club over te nemen. Schrouff, die tot 2020 eigenaar van Roda bleef, vervulde tot aan zijn overlijden een belangrijke rol bij de clubleiding van de Limburgers.

"Roda JC heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Frits Schrouff", zo schrijft de huidige nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie dinsdagochtend op de officiële kanalen. "Schrouff bleef tot zijn overlijden een belangrijk klankbord voor de directie en de raad van commissarissen van de club. Roda JC en Frits Schrouff blijven altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dank aan Frits Schrouff voor alles wat hij voor de club gedaan heeft, is niet in woorden uit te drukken."

Schrouff startte op 23-jarige leeftijd het bedrijf Heuschen & Schrouff, dat producten leverde aan Indische Nederlanders. Met het bedrijf groeide Schrouff uit tot Europees marktleider in Aziatische producten. Zijn vermogendheid maakte het mogelijk voor de zakenman om Roda JC in 2015 te redden van een faillissement, daar de club met grote schulden kampte. In voorgaande jaren sprong Schrouff al regelmatig bij om tekorten te financieren.

Ondanks de kapitaalinjectie volgde een onrustige periode in Kerkrade. Schrouff wilde graag van de club af, maar zag een overname door de Mexicaan Mauricío García de La Vega in 2019 afketsen. Aleksei Korotaev, een Russisch-Zwitserse investeerder, had in de tussentijd een groot deel van het aandelenpakket overgenomen, echter bleef Schrouff grootaandeelhouder. In 2020 ging Schrouff net als Korotaev toch over op de verkoop van zijn aandelen, die in het bezit van een groep regionale investeerders onder de naam Phoenix kwamen. Roda is nog altijd in handen van Phoenix.