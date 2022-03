Overmars doet stof opwaaien: ‘Dat is het meest ongelukkige in deze zaak’

Dinsdag, 22 maart 2022 om 12:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

De aanstelling van Marc Overmars als nieuwe technisch directeur bij Royal Antwerp heeft in België flink wat stof doen opwaaien. De in februari vertrokken directeur voetbalzaken van Ajax heeft in België een schokeffect teweeg gebracht, eens temeer omdat er nog een onderzoek tegen hem loopt wegens grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke oud-collega's. Fans van Antwerp lijken de keuze voor Overmars te kunnen waarderen, terwijl de shirtsponsor op twee gedachten hinkt.

"Het is hinken op twee gedachten", zegt Cedric Vanhencxthoven, bestuurder bij Heylen Vastgoed, tegen Sporza. "Sportief is het mogelijk een heel goede zet, maar imago-technisch en intern zal het wel gevoelig liggen. Ik had als bestuurder misschien een andere keuze gemaakt, maar ik heb niet voldoende kennis over het verleden en over of de man in kwestie er op dit moment schuldinzicht over heeft. Als er nog dingen naar buiten zouden komen, zullen we ons nog eens beraden." Chef voetbal Ludo Vandewalle van Het Nieuwsblad verwijt Overmars dat hij geen excuses heeft gemaakt. "Met 'die bladzijde wil ik achter me laten' maakte hij er zich makkelijk vanaf."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Imke Courtois was verrast door de aanstelling van Overmars. "Hem bannen is misschien iets te streng. Ik denk dat hij in dit geval wel een tweede kans verdient, maar dit is te snel omwille van zelfinzicht. Ik denk dat die man wel enkele maanden nodig heeft om aan zichzelf te werken. Hij moet beseffen wat hij gedaan heeft en moet misschien eens luisteren bij de slachtoffers, als die daar open voor staan. Binnen een kleine twee maanden kan je volgens mij niet tot dat inzicht komen. Tegenwoordig kan je niet voorbijgaan aan de gevoeligheden die leven binnen een maatschappij."

Peter Vandenbempt is het volledig eens met de woorden van zijn collega. "Het is gewoon veel en veel te snel na wat er is gebeurd. Het is veel te snel voor de slachtoffers van het grensoverschrijdend gedrag en voor Marc Overmars zelf. Als je dat jarenlang hebt gedaan, als dat allemaal klopt, dan heb je toch problemen. Ik had begrepen dat hij ergens had gezegd dat hij aan zichzelf ging werken, ik denk niet dat dat binnen anderhalve maand voor elkaar is. Dus ik zou in zijn plaats toch een veel langere periode hebben ingelast waarin ik met mezelf en mijn omgeving in het reine zou komen om daarna weer aan de slag te gaan. In dat opzicht is dat het meest ongelukkige in deze zaak: de timing, dat het veel te snel is."

Ook bij Extra Time was Overmars maandagavond onderwerp van gesprek. Het voetbalpraatprogramma formuleerde kritische bedenkingen bij de aanstelling van de voormalig Ajacied. "Hij zegt dat hij die bladzijde heeft omgeslagen, maar hij heeft ze geschreven en het is aan iemand anders om die om te slaan. We dachten dat hij (Overmars, red.) naar een club met Saudische eigenaars zou gaan, het land waar ze vrouwenrechten niet hoog in het vaandel dragen. Maar Antwerp...", aldus Filip Joos, die waakt voor overschatting. "Het is makkelijker om iemand voor zeer veel geld te verkopen bij Ajax. Ik denk niet dat we moeten verwachten dat hij bij Antwerp ineens een geweldige directeur zal worden."