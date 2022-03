‘Neymar komt in beschonken toestand op de club, alsof hij bijna dronken is’

Dinsdag, 22 maart 2022 om 11:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

De stemming bij Paris Saint-Germain is er sinds de uitschakeling in de Champions League tegen Real Madrid niet gezelliger op geworden. Volgens journalist Daniel Riolo is Neymar een van de aanstichters van de crisis en presteert de Braziliaan het om zo nu en dan in beschonken toestand op de training van de Franse grootmacht te verschijnen. De sfeer in de kleedkamer zou tot een dieptepunt zijn gezakt en de verhalen over verschillende groepjes binnen de selectie doen eveneens weer de ronde.

"Neymar traint nauwelijks en komt in beschonken toestand aan bij de club alsof hij elk moment dronken kan worden", aldus Riolo in het door Gilbert Brisbois gepresenteerde programma After Foot van RMC Sport. "Fans van Paris Saint-Germain geven niets om de capriolen van Neymar of zijn Netflix-documentaire. Ze moeten zijn contract ontbinden en hem laten gaan. Hij berokkent veel schade aan de club. Laat hem gaan, hij verpest de club." Neymar heeft nog een contract tot medio 2025, maar als het aan Raiolo ligt dient hij dat dus niet uit.

De journalist is snoeihard in zijn analyse over de situatie die PSG momenteel doormaakt. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino ging zondag andermaal onderuit. Op bezoek bij AS Monaco werd met 3-0 verloren. "Het is geen club meer. Er is geen rode draad meer. De coach bestaat niet meer, de voorzitter heeft geen woord meer gezegd. Het is een ramp, de duimschroeven hadden moeten worden aangedraaid. Niets. Noch Leonardo (sportief directeur, red.), noch Nasser Al-Khelaifi (voorzitter, red). Niets. Een totale nederlaag. Er is een totale breuk met de club en de kleedkamer."

Ook Jérôme Rothen liet zich kritisch uit over de ontwikkelingen bij de Franse grootmacht. De oud-speler verweet de ploeg van Pochettino in de podcast Rothen s'enflamme een gebrek aan eenheid en leiderschap. "Natuurlijk kan je in een groep van 25 spelers niet bevriend zijn met iedereen, maar je moet wel met elkaar communiceren in de kleedkamer. Maar ze praten niet met elkaar. Er is geen leider, iemand die de anderen toespreekt en de neuzen weer de juiste kant op krijgt, want het kan ze niet schelen." PSG heeft nog altijd een voorsprong van twaalf punten op achtervolger Olympique Marseille, maar wist slechts twee van de laatste zes duels te winnen. De overige vier gingen verloren.

L'Équipe schreef al eerder dat er groepen waren ontstaan in de kleedkamer van PSG, met enerzijds Lionel Messi en Neymar en anderzijds de Franstalige spelers en onder meer Achraf Hakimi. Bovendien zou de relatie tussen Donnarumma en Navas op knappen staan. Met name over de werkwijze van Pochettino nemen de twijfels toe. De Argentijn zou niet hard genoeg zijn en een 'te nuchtere en begripvolle benadering' hanteren richting zijn spelers. De coach kon al meerdere keren op krediet rekenen en werd zelfs vergeleken met zijn voorganger Thomas Tuchel, maar zou die eer nu hebben verspeeld.