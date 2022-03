Timber droomt hardop over overstap: ‘Als zij bellen, wat moet ik dan?’

Dinsdag, 22 maart 2022 om 11:35 • Tom Rofekamp

Jurriën Timber zou een overstap naar Manchester City wel zien zitten. In een interview met het magazine HELDEN wordt de twintigjarige verdediger van Ajax gevraagd een keuze te maken tussen the Citizens en Barcelona, waarop Timber kiest voor eerstgenoemde. Een transfer naar het buitenland lijkt echter nog niet op korte termijn te zullen plaatsvinden: de stopper wil zich eerst nog verder ontwikkelen in Amsterdam.

"Manchester City", antwoordt Timber wanneer hij de genoemde vraag krijgt. De zesvoudig international van het Nederlands elftal, momenteel op pad met het nationale team voor de vriendschappelijke duels met Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart), licht zijn keuze voor de huidig koploper van de Premier League toe: "Ik speel graag om de prijzen, daarom zeg ik nu City. Barcelona heeft op dit moment een minder goede periode."

Timber, sinds vorig seizoen steevast basisspeler onder Ajax-trainer Erik ten Hag, heeft echter geen haast bij een overstap. "Ajax is mijn droomclub", zegt hij. "Ik sliep ook onder een Ajax-dekbed. Ik speel hier om de prijzen, er is geen mooiere plek om te zijn. Ik wil groeien als speler, mijn tijd bij Ajax goed gebruiken om nog beter te worden. Bij Ajax moet je al blij zijn als je in de basis staat, daarom wil ik ook bewust genieten van deze tijd. Mijn doel is om zoveel mogelijk prijzen te pakken."

Toch geeft Timber, toe niet te weten wat hij zal doen wanneer Manchester City aanklopt. "Als ze bellen, wat moet ik dan?", lacht de jongeling. Timber ligt momenteel nog tot medio 2024 vast in Amsterdam en krijgt door Transfermarkt een marktwaarde van dertig miljoen euro toegedicht. Onlangs was de verdediger nog met Ajax in gesprek over een contractverlenging, maar sinds het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars liggen de onderhandelingen stil. De verwachting is dat deze binnen afzienbare tijd weer hervat zullen worden.