Louis van Gaal getroffen door corona: bondscoach moet in isolatie

Dinsdag, 22 maart 2022 om 10:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:51

Louis van Gaal is positief getest op het coronavirus. De bondscoach van het Nederlands elftal dreigt daardoor de oefenduels met Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart) te missen. De overige leden van de technische staf – Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek – nemen tot zijn terugkeer de taken over.

De zeventigjarige bondscoach testte dinsdagmorgen positief, waardoor hij de komende dagen in Woudschoten in isolatie gaat. Afhankelijk van of Van Gaal klachtenvrij is, kan hij tegen Denemarken wel of niet langs de lijn staan. De besmetting van de oefenmeester volgt een dag na de persconferentie waarin hij een mogelijke vaccinatieplicht voor spelers van het Nederlands elftal aankaartte. "We hebben tot nu toe een beleid gevoerd dat iedereen het voor zichzelf mag beslissen, maar ik vind dat het beleid moet worden gevormd op basis van het teambelang", zei Van Gaal, die in november de cruciale kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen ook al moest missen door een val op zijn heup.

De bondscoach wilde dan ook de omstandigheden afwachten zoals die eind dit jaar zijn. "Momenteel is alles vrijgegeven, maar er kan over drie maanden een nieuwe variant komen, en dan moeten we er rekening mee houden dat we alsnog gevaccineerd moeten worden. Dat komt niet van mij, maar experts zeggen dat: dan is de kans veel kleiner dat je andere mensen besmet. Dan denk ik: als wij op elkaars lip leven, dat het verstandiger is om ons te laten vaccineren. Maar dan praat ik in de toekomstige tijd: ik weet niet of er een ander virus komt."

Afgelopen zomer leidde de coronavaccinatie vlak voor het EK tot een bijna nationale discussie. Toenmalig Oranje-bondscoach Frank de Boer gaf aan dat zes spelers zich niet wilden laten vaccineren. Matthijs de Ligt en Memphis Depay gaven op camera aan tot die groep te behoren, maar De Ligt veranderde enkele dagen later van standpunt en nam alsnog een prik. Wout Weghorst is de bekendste criticaster binnen de Oranje-selectie: de spits van Burnley hield voet bij stuk en ging ongevaccineerd mee naar het EK.

Aanvoerder Virgil van Dijk denkt dat Van Gaal ook vanuit isolatie voldoende invloed zal uitoefenen. "Ik denk dat alles heel gemakkelijk digitaal besproken kan worden. Trainingen kunnen ook via de livestream bekeken worden. Er zijn zoveel mogelijkheden in de tijd waarin we leven. Natuurlijk zullen vijf dagen in isolatie heel lang voelen voor de bondscoach, maar we moeten het nog steeds met z’n allen doen. Ook als de bondscoach niet op het veld zal staan. Het maakt het zeker niet gemakkelijker. Het is helaas de situatie. Maar we moeten er maar mee dealen. Dat zullen we doen. Hopelijk blijft het bij vijf dagen en dan hebben we samen nog een hele week voor de boeg.”